«иВолга»: как прошла Цифровая неделя на форуме 

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С 14 по 20 июля в социальных сетях Молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга» платформы Росмолодёжь.Форумы прошла Цифровая неделя. Она включала в себя серию прямых эфиров, онлайн-встреч и практических занятий с организаторами, экспертами и почётными гостями.

В числе спикеров — заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ и председатель Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы» Ольга Занко, философ и директор учебно-научного центра «ВПШ им. Ивана Ильина» Александр Дугин, генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов, представители ПАО Сбербанк, спасательной службы Самарской области и дирекция форума.

«Цифровая неделя — часть образовательной программы форума. Её цель — познакомить с иВолгой как действующих участников, так и тех, кто только узнал о форуме. За неделю в наших социальных сетях было проведено 11 эфиров, включая форматы — диджей-сет и кибертурнир. Общий охват составил 200 тысяч просмотров. Но главное, мы получили живой отклик от ребят из разных регионов, в том числе тех, кто не стал прямым участником форума, но включился в обсуждения, следил за эфирами, задавал вопросы, делился впечатлениями. Это значит, что иВолга выходит за границы географии, становясь точкой притяжения и пространством роста для тысяч молодых людей по всей стране», — подчеркнула директор форума «иВолга» Кристина Гнатюк.

18 июля Ольга Занко обсудила с участниками Цифровой недели вклад молодёжи в сохранение исторической памяти и актуальные формы патриотического воспитания. Также в этот день молодые люди встретились с философом Александром Дугиным, чтобы обсудить значение суверенной мысли и ценностного ядра как ориентира для молодого поколения в условиях перемен. О том, как форумы становятся пространством для творческого развития и помогают молодёжи найти себя в креативных профессиях, рассказал Игорь Намаконов.

Важной темой стала цифровая безопасность. Владимир Рукавишников, старший специалист Управления безопасности ПАО Сбербанк, рассказал о цифровых угрозах, дропперстве и способах распознать мошеннические схемы. Эфир стал практическим пособием по навигации в онлайн-среде — особенно актуальным для молодёжи, активно работающей в цифровой среде.

Практический акцент на Цифровой неделе внесла спасательная служба Самарской области. 19 июля в прямом эфире специалисты продемонстрировали извлечение пострадавшего из автомобиля и оказание первой помощи при ДТП. Эфир стал для молодёжи возможностью увидеть, как слаженно работают настоящие профессионалы.

Одним из креативных акцентов недели стал DJ-сет, подготовленный специально для онлайн-программы. Танцевальный музыкальный эфир задал настроение перед Окружным фестивалем диджеинга, который пройдёт 26 июля в рамках культурно-досуговой программы на площадке форума. На фестивале диджеи Приволжского федерального округа посоревнуются за звание лучшего.

Финалом недели стала онлайн-кибербитва, в которой участники форума и организаторы профиля «Киберспорт» сразились в командном турнире. Зрелищный эфир стал не только частью цифровой программы, но и символической презентацией профиля «IT и цифровые технологии» на форуме «иВолга».

Об образовательной программе форума «иВолга», который пройдёт с 24 по 29 июля на Мастрюковской поляне в Самарской области и соберёт 1400 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет со всей страны, рассказала Олеся Мокеева, заместитель директора по образовательной программе. Она представила формат лекций, практических занятий и проектных сессий, которые станут частью индивидуальных и командных маршрутов. Подробности сюжетной игры раскрыла Екатерина Асташина, руководитель службы игротехников.. Участников ждут роли, задания и вызовы, которые помогут пройти путь от идеи до осмысленного результата.

Культурно-досуговую часть представила Александра Берилко, заместитель директора по культурно-досуговой программе. Участники эфира узнали о конкурсах, фестивалях и культурно-патриотическом минимуме — вечернем формате форума. Площадки «Быть с Россией!», «Быть вместе!» и «Быть Первыми!» предложат молодёжи выразить любовь к Родине через творчество, спорт и полезные инициативы.

Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга» организован в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети». В 2025 году образовательная программа будет реализована через сюжетную игру с семью профильными направлениями: «Наука», «IT и цифровые технологии», «Патриотизм», «Культура и искусство», «Служба спасения», «Промышленный комплекс» и «Управление».

Организаторами Молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга» выступают: Правительство Самарской области, аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Соорганизаторами Форума выступают Движение Первых совместно с платформой Росмолодёжь.Форумы.

Окунуться в атмосферу Цифровой недели «иВолги» можно прямо сейчас в официальных социальных сетях форума «иВолга»: ВКонтакте https://vk.com/forumivolga, Telegram https://t.me/forumivolga.

Фото: pxhere.com