Иван Носков встретился с участниками коллективов Самарского Дворца ветеранов

138

В Самаре проходят мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей и Декаде пожилого человека. 1 октября глава города Самара Иван Носков провел встречу с участниками коллективов Самарского Дворца ветеранов.



«Очень рад встретить в одном месте столько замечательных, творческих, активных и талантливых людей! Есть такое расхожее выражение: «Если бы молодость знала, если бы старость могла». Уверен, эти люди и знают, и могут, и еще многим молодым дадут фору! Они руководят творческими коллективами, оказывают помощь нашим бойцам на СВО – плетут сети, вяжут носки. А еще – занимаются спортом, пишут, рисуют, поют… И останавливаться не собираются. Поздравляю вас с праздником, желаю творческого долголетия, бодрости и оптимизма!» – сказал глава города Самара Иван Носков.



Как рассказала главе города директор Самарского Дворца ветеранов Ольга Баранова, за год Дворец посещают более 7 тысяч человек. Один из приоритетов учреждения – реализация программы «Активное долголетие», в том числе в части проведения образовательных курсов и занятий физкультурой и спортом. С Иваном Носковым участники объединений обсудили создание открытых площадок для танцев в разных районах города и центральной – в Струковском саду.



Для волонтеров и представителей общественных организаций «серебряного возраста» 1 октября администрация города Самара организовала в ДК «Заря» праздничный концерт. Почетных грамот главы городского округа Самара II и III степеней были удостоены председатель комиссии по военно-патриотическому воспитанию Самарской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Татьяна Ручкина, председатель совета Советской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Надежда Нурдина и руководитель клубного формирования МБУ «Дворец ветеранов» Валентина Абрамова.



Четырем жительницам Самары были вручены благодарственные письма. Это участница народного коллектива вокального ансамбля «Дольче» Дворца ветеранов Зоя Пахомова, участница народного самодеятельного коллектива любительского театра «Дебют» Дворца ветеранов Нина Салманова, участницы студии декоративно-прикладного творчества и монументального искусства «Волшебная мозаика» Людмила Русякина и Ольга Барсукова.



«Я почти всю жизнь работала воспитателем, пять лет назад ушла на заслуженный отдых и веду активный образ жизни. Много времени провожу во Дворце ветеранов, здесь мы дарим друг другу тепло, у нас много кружков и ансамблей. Я пою в вокальном коллективе, занимаюсь физкультурой, чтобы сохранить здоровье», – поделилась волонтер «серебряного возраста», участница народного коллектива вокального ансамбля «Дольче» Дворца ветеранов Зоя Пахомова.



В Самаре с целью поддержки ветеранов и граждан пожилого возраста действуют две программы – «Социальная поддержка ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста» и «Самара социальная». Ряд дополнительных мер социальной поддержки по категориям – единовременная социальная выплата, путевки в санатории и другие – предоставляется за счет средств городского бюджета.

Фото: администрация Самары