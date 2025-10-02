Иван Носков встретился с участниками коллективов Самарского Дворца ветеранов

Я нашел ошибку
Главные новости:
В России впервые пройдет Всероссийская премия в сфере исторического просвещения молодежи.
Открыт прием заявок на Всероссийскую премию в сфере исторического просвещения молодежи «Голос истории»
В Самаре ночью 0, +2°С, днем +13, +15°С.
3 октября в регине без осадков, до +15°С
Более 120 предпринимателей Самарской области, представляющих сферу креативных индустрий, прошли 3-недельный обучающий курс на площадке центра «Мой бизнес».
В центре «Мой бизнес» предприниматели региона защитили креативные бизнес-проекты
Школьники активно включились в диалог и проявили высокую заинтересованность в обсуждаемых вопросах.
В Самаре полицейские провели уроки финансовой безопасности и правовой грамотности для подростков.
В условиях СВО такие встречи артистов с защитниками своей Родины особенно актуальны.
В Военном госпитале поселка Рощинский состоялось выступление Ансамбля русских народных инструментов
В настоящее время наиболее доступным, простым, безболезненным для ребенка методом диагностики является эхокардиография.
Детский кардиохирур: «Современная медицина позволяет не только своевременно диагностировать, но и лечить врожденные пороки сердца»
В Сочи состоялся Кубок России по универсальному бою в дисциплине «лайт».
Спортсмены Самарской области стали призерами Кубка России по универсальному бою
В настоящее время министерство градостроительной политики Самарской области завершило подготовку и согласование концепций на региональном уровне.
В Самарской области стартуют первые проекты комплексного развития территорий при поддержке ДОМ.РФ
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.5
-1.11
EUR 95.64
-1.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Иван Носков встретился с участниками коллективов Самарского Дворца ветеранов

2 октября 2025 16:31
138
В Самаре проходят мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей и Декаде пожилого человека.

В Самаре проходят мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей и Декаде пожилого человека. 1 октября глава города Самара Иван Носков провел встречу с участниками коллективов Самарского Дворца ветеранов. 

«Очень рад встретить в одном месте столько замечательных, творческих, активных и талантливых людей! Есть такое расхожее выражение: «Если бы молодость знала, если бы старость могла». Уверен, эти люди и знают, и могут, и еще многим молодым дадут фору! Они руководят творческими коллективами, оказывают помощь нашим бойцам на СВО – плетут сети, вяжут носки. А еще – занимаются спортом, пишут, рисуют, поют… И останавливаться не собираются. Поздравляю вас с праздником, желаю творческого долголетия, бодрости и оптимизма!» – сказал глава города Самара Иван Носков. 

Как рассказала главе города директор Самарского Дворца ветеранов Ольга Баранова, за год Дворец посещают более 7 тысяч человек. Один из приоритетов учреждения – реализация программы «Активное долголетие», в том числе в части проведения образовательных курсов и занятий физкультурой и спортом. С Иваном Носковым участники объединений обсудили создание открытых площадок для танцев в разных районах города и центральной – в Струковском саду. 

Для волонтеров и представителей общественных организаций «серебряного возраста» 1 октября администрация города Самара организовала в ДК «Заря» праздничный концерт. Почетных грамот главы городского округа Самара II и III степеней были удостоены председатель комиссии по военно-патриотическому воспитанию Самарской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Татьяна Ручкина, председатель совета Советской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Надежда Нурдина и руководитель клубного формирования МБУ «Дворец ветеранов» Валентина Абрамова.

Четырем жительницам Самары были вручены благодарственные письма. Это участница народного коллектива вокального ансамбля «Дольче» Дворца ветеранов Зоя Пахомова, участница народного самодеятельного коллектива любительского театра «Дебют» Дворца ветеранов Нина Салманова, участницы студии декоративно-прикладного творчества и монументального искусства «Волшебная мозаика» Людмила Русякина и Ольга Барсукова.

«Я почти всю жизнь работала воспитателем, пять лет назад ушла на заслуженный отдых и веду активный образ жизни. Много времени провожу во Дворце ветеранов, здесь мы дарим друг другу тепло, у нас много кружков и ансамблей. Я пою в вокальном коллективе, занимаюсь физкультурой, чтобы сохранить здоровье», – поделилась волонтер «серебряного возраста», участница народного коллектива вокального ансамбля «Дольче» Дворца ветеранов Зоя Пахомова.

В Самаре с целью поддержки ветеранов и граждан пожилого возраста действуют две программы – «Социальная поддержка ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста» и «Самара социальная». Ряд дополнительных мер социальной поддержки по категориям – единовременная социальная выплата, путевки в санатории и другие – предоставляется за счет средств городского бюджета.

 

Фото: администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ночью 0, +2°С, днем +13, +15°С.
02 октября 2025, 17:58
3 октября в регине без осадков, до +15°С
В Самаре ночью 0, +2°С, днем +13, +15°С. Экология
21
Более 120 предпринимателей Самарской области, представляющих сферу креативных индустрий, прошли 3-недельный обучающий курс на площадке центра «Мой бизнес».
02 октября 2025, 17:54
В центре «Мой бизнес» предприниматели региона защитили креативные бизнес-проекты
Более 120 предпринимателей Самарской области, представляющих сферу креативных индустрий, прошли 3-недельный обучающий курс на площадке центра «Мой бизнес». Бизнес
69
Школьники активно включились в диалог и проявили высокую заинтересованность в обсуждаемых вопросах.
02 октября 2025, 17:49
В Самаре полицейские провели уроки финансовой безопасности и правовой грамотности для подростков.
Школьники активно включились в диалог и проявили высокую заинтересованность в обсуждаемых вопросах. Общество
82
В центре внимания
Его проведение было инициировано руководителем области по итогам состоявшегося накануне оперативного совещания.
2 октября 2025  14:45
Вячеслав Федорищев провел совещание по готовности муниципалитетов к отопительному сезону
179
Председателем Думы Самары избран Сергей Владимирович Рязанов
2 октября 2025  14:03
Председателем Думы Самары избран Сергей Владимирович Рязанов
186
Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
2 октября 2025  10:05
Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
222
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
1 октября 2025  14:44
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
412
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
1 октября 2025  11:47
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
344
Весь список