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Иван Носков вручил юбилейную медаль фронтовику Джемсу Чибисову

17 февраля 2025 15:46
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Джемс Чибисов во время Великой Отечественной войны был юнгой, а затем – прикомандирован к 440 отдельному медицинскому батальону 356 стрелковой дивизии.

15 февраля глава Самара Иван Носков встретился с участником Великой Отечественной войны Джемсом Федоровичем Чибисовым и вручил юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». Памятные медали были учреждены решением Президента РФ Владимира Владимировича Путина, и в ближайшее время их получат все ветераны Самары.

«В этом году мы отметим важнейшую дату в истории страны и всего мирового сообщества – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Для меня ценно, что могу лично с каждым участником и свидетелем событий тех лет, уделить им внимание, оказать необходимую помощь, - подчеркнул Иван Носков. - Джемс Федорович, к слову, станет одним из участников проекта «Китель Победы». В проекте принимают участие ветераны, семьи, у которых сохранились награды родственников времен Великой Отечественной войны. Итогом станет большая фотовыставка к Дню Победы, на которой можно будет увидеть настоящих, подлинных героев в форменной одежде. Тот самый, парадный китель с нагрудными знаками Джемса Федоровича я уже посмотрел. Рассказать о своих ощущениях невозможно, это нужно видеть!»

Джемс Федорович Чибисов во время Великой Отечественной войны был юнгой, а затем – прикомандирован к 440 отдельному медицинскому батальону 356 стрелковой дивизии. Он оказывал первичную медицинскую помощь раненым и с линии фронта перевозил их в госпиталь. За участие в Курской битве Джемсом Федорович награжден медалью «За Отвагу». После окончания войны он сумел построить блестящую карьеру: среди назначений Джемса Федоровича посты заместителя председателя по безопасному ведению работ в Совмине СССР и заместителя начальника Средне-Волжского управления Госгортехнадзора г. Куйбышева. Двое сыновей Джемса Федоровича – дипломаты, они защищают интересы России на Ближнем Востоке и в Африке.

«Для меня, как и для всех ветеранов Великой Отечественной войны эта медаль очень важна, она говорит нам о том, что наши соотечественники помнят о тех, кто отдал жизни за свободу и независимость нашей страны. Это возможность передать историческую память будущим поколениям», – отметил житель Самары, ветеран Великой Отечественной войны Джемс Чибисов.

Джемс Чибисов станет одним из участников проекта «Китель Победы». В нем могут принять участие ветераны, семьи, у которых сохранились награды родственников времен Великой Отечественной войны. «Китель Победы» - это продолжение проектов «Жена Героя», «Семьи Героев» и организован общественной организацией «Комитет семей воинов Отечества Самарской области» при поддержке Правительства Самарской области. Он призван напомнить молодому поколению о подвиге предков, рассказать детям о наградах, а также о героях специальной военной операции. Его итогом станет большая фотовыставка ко Дню Победы, на которой можно будет увидеть настоящих, подлинных героев в форменной одежде. 

Все желающие принять участие в проекте «Китель Победы» могут обращаться в «Комитет семей воинов Отечества Самарской области», подробности можно узнать по телефону: +7 (927) 001-15-12 или в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке https://vk.com/club229196326

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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