Итоги сентября: медиана предлагаемой зарплаты в Самарской области составила 66,7 тыс. рублей

Аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, изучили ключевые показатели рынка труда Самарской области по итогам сентября и выяснили, как в регионе изменились конкуренция, спрос, предложение и заработные платы.



На рынке труда Самарской области в начале октября наблюдается умеренная конкуренция. На одну вакансию в регионе приходится 6,7 резюме, что выше среднероссийского уровня на 0,3 пункта. Показатель ниже 4,0 говорит о яркой нехватке кадров.



«Активность работодателей на рынке труда в сентябре по сравнению с августом практически не изменилась (+1%). За месяц компании открыли 24,3 тыс. вакансий. При этом в годичной динамике мы продолжаем наблюдать «охлаждение» рынка и снижение объемов найма. По сравнению с сентябрем 2024 года в Самарской области спрос со стороны работодателей уменьшился на 29%, а по России в целом – на 26%», - говорит Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.

Активность соискателей, в свою очередь, немного подросла: в сентябре они создали или обновили 163,2 тыс. резюме, что на 7% больше, чем месяцем ранее.



Медиана предлагаемой зарплаты в Самарской области по итогам сентября составила 66,7 тыс. рублей (+2% за месяц) и оказалась чуть выше ожидаемой, которая сохраняется на уровне 65 тыс. рублей. Предлагаемая зарплата по России в целом остается в размере 80 тыс. рублей.