Новые обновления теперь не только "оживляют" портреты русских правителей, но и рассказывают об исторических событиях от лица их участников.
Самарская филармония приглашает на вечера в рамках Транссибирского Арт-Фестиваля 2025
В Большечерниговском районе горели надворные постройки и семь тонн соломы
Руководители «ЭнергосбыТ Плюс» ответили на вопросы жителей Куйбышевского района
Технопарк «Жигулевская долина» вновь занял 2 место по эффективности в стране
В Самарской области продолжают ликвидировать крупный пожар на территории Шигонского района
В Приволжском районе горела сухая трава на площади 1000 квадратных метров
В Тольятти ранее судимый сын украл деньги с карты матери
Итоги сентября: медиана предлагаемой зарплаты в Самарской области составила 66,7 тыс. рублей

8 октября 2025 10:25
205
Итоги сентября: медиана предлагаемой зарплаты в Самарской области составила 66,7 тыс. рублей

Аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, изучили ключевые показатели рынка труда Самарской области по итогам сентября и выяснили, как в регионе изменились конкуренция, спрос, предложение и заработные платы.
 

На рынке труда Самарской области в начале октября наблюдается умеренная конкуренция. На одну вакансию в регионе приходится 6,7 резюме, что выше среднероссийского уровня на 0,3 пункта. Показатель ниже 4,0 говорит о яркой нехватке кадров.

 

 
 


«Активность работодателей на рынке труда в сентябре по сравнению с августом практически не изменилась (+1%). За месяц компании открыли 24,3 тыс. вакансий. При этом в годичной динамике мы продолжаем наблюдать «охлаждение» рынка и снижение объемов найма. По сравнению с сентябрем 2024 года в Самарской области спрос со стороны работодателей уменьшился на 29%, а по России в целом – на 26%», - говорит Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.

Активность соискателей, в свою очередь, немного подросла: в сентябре они создали или обновили 163,2 тыс. резюме, что на 7% больше, чем месяцем ранее.
 

Медиана предлагаемой зарплаты в Самарской области по итогам сентября составила 66,7 тыс. рублей (+2% за месяц) и оказалась чуть выше ожидаемой, которая сохраняется на уровне 65 тыс. рублей. Предлагаемая зарплата по России в целом остается в размере 80 тыс. рублей.

