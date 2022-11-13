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Итоги недели: наш регион - в центре федерального внимания

13 ноября 2022 19:31
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Завершилась неделя визитом министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Самарская область очередную неделю находится в центре внимания федеральных властей. Понедельник ознаменован проведением в Самаре одного из самых масштабных всероссийских патриотических проектов - Парада Памяти "Дорога Победы". Школьники, студенты со всего ПФО других регионов, закономерно на трибуне вместе с губернатором Дмитрием Азаровым и полпред Президента в ПФО Игорь Комаров. А по пл. Куйбышева впервые с 1941 года чеканят шаг мобилизованные бойцы, которым предстоит отправиться на передовую. В сердцах самарцев - уважение и гордость.

Еще больше событий - к концу недели. Сохранение исторической памяти и борьбу на информационном фронте обсудили на заседании комиссии Госсовета по направлению "Культура", которое провел ее руководитель Дмитрий Азаров. В ходе рабочей командировки в Москву губернатор также встретился с руководителем Сбербанка Германом Грефом. Результат - заключение соглашения об открытии в Самаре "Школы 21" по подготовке высококвалифицированных IT-специалистов.

Завершилась неделя визитом министра здравоохранения России Михаила Мурашко. С раннего утра субботы глава региона и руководитель Минздрава РФ погрузились в мир передовых технологий, инноваций и медицины будущего. А после дали старт новому серийному высокотехнологичному производству медизделий СамГМУ и проверили строительство инфекционного корпуса детской больницы на ул. Шверника. Строят, по сложившейся в последние годы традиции, со значительным опережением графика.

Не только эти, но и предшествующие выходные были для главы региона рабочими. Дмитрий Азаров включился в вопрос по поставке комплектующих для АВТОВАЗа, чтобы конвейер на производстве не останавливался. Решение нашел в кратчайшие сроки. График сумасшедший - не каждый выдержит. Но и время сейчас особое, требующее мобилизации всех ресурсов.

Впрочем, лоббирование интересов региона на всех уровнях - не единственный приоритет. Не менее важно решение порой простых, житейских вопросов населения, забота о жителях. Губернатор всегда находит на это время. Так, на неделе приняли новые меры поддержки для мобилизованных. В частности, аренда помещений и земельных участков из государственной собственности для таких предпринимателей теперь не превышает 1 рубля в год. Самарская область стала первым и единственным регионом в стране, принявшим такое решение.

Разобрались и с вопросами, прозвучавшими в прямом телеэфире с губернатором. Так, Дмитрий Азаров поручил привести в порядок территорию ярмарки в Центральном районе Тольятти - и уже к этим выходным ярмарку значительно облагородили. Дорогу у военкомата на ул. Ерошевского наконец-то отремонтируют. Специалисты изучат пассажиропоток на линиях общественного транспорта по маршруту "Самара-Новокуйбышевск". А спортсменов с ограниченными возможностями из Красноярского района будут возить на тренировки в Самару.

Последним "выпавшим из списков" мобилизованным перечислили единовременную региональную выплату в 50 тысяч рублей. Кроме того, все наши защитники, проходящие боевое слеживание в частях, начали получать денежное довольствие в размере не менее 195 тыс. руб., согласно указу Президента.

 

Фото: департамент информационной политики СО

 

 

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