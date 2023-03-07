Исторический парк Самары приглашает на экскурсии «Жизнь женщины: от княгини до императрицы»

В истории России женщины были далеко не на вторых ролях. Они правили, вели политические игры, вносили вклад в научную и духовную жизнь. Женщины меняли историю. Но меняет ли история женщин?
Вопросов - великое множество. Чем отличался быт царицы от простой крестьянки? Для чего барышне предписывалось носить не менее 2-3-х платьев одновременно? И почему даме всегда хотелось быть больше, чем только лишь хранительницей домашнего очага?
Зкскурсовод Анастасия Волынкина расскажет, какая императрица считалась самой модной дамой своего времени, так ли бесправны и бессловесны были женщины эпохи Ивана Грозного и многое другое об «иконах стиля», «русских феминистах», роковых и великих женщинах дореволюционной России, сообщает пресс-служба Исторического парка.
Вы можете посетить экскурсию в составе группы или индивидуально.
Стоимость: Индивидуальная экскурсия (до 10 человек) – 1300 р.
Экскурсия в группе (10-30 человек, более по согласованию):
взрослые– 130 р./чел.;
студенты/пенсионеры/льготники/дети – 100 р./чел.
Запись по тел.: +7 (846) 250-01-32, 250-01-52
Фото: пресс-служба Исторического парка