Исторический парк «Россия – моя история» Самара: 4, 5 и 7 ноября можно посетить экспозиции XX века
4, 5 и 7 ноября вы вновь можете посетить экспозиции XX века, сообщает пресс-служба Самарского Исторического парка:
- «1914 - 1945. От Великих потрясений к Великой Победе» - показывает масштаб и накал событий в первой половине ХХ века;
- «1945 - 2016. Россия - Моя история» - посвящена главным событиям послевоенного времени: роли политических лидеров формировании развития страны в разные временные промежутки, первому полету человека в космос, созданию института президентства и многим другим.
В экспозиции проведут экскурсии:
Обзорная «1914-1945. От Великих потрясений к Великой Победе»
Обзорная «1945 - 2016. Россия - Моя история»
Тематическая экскурсия «Повседневная жизнь блокадного Ленинграда»
Тематическая региональная экскурсия «Куйбышев — запасная столица»
Тематическая экскурсия «Дороги Победы»
Тематическая экскурсия «Салют Победы»
Региональная экскурсия «Город, где рождаются ракеты»
Тематическая экскурсия «Камера, мотор!»
И квесты для дружных компаний:
Квест «Найди шпиона - спаси поезд»
Квест «Города-герои»
Квест «Вперёд, к звездам!»
А в честь праздников - 4 и 7 ноября действует БЕСПЛАТНЫЙ вход во все экспозиции Исторического парка.
Запись по телефону: +7 (846) 250-01-32, 250-01-52.
Фото: Исторический парк «Россия – моя история» Самара