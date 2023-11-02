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Исторический парк «Россия – моя история» Самара: 4, 5 и 7 ноября можно посетить экспозиции XX века





4, 5 и 7 ноября вы вновь можете посетить экспозиции XX века, сообщает пресс-служба Самарского Исторического парка:

- «1914 - 1945. От Великих потрясений к Великой Победе» - показывает масштаб и накал событий в первой половине ХХ века;

- «1945 - 2016. Россия - Моя история» - посвящена главным событиям послевоенного времени: роли политических лидеров формировании развития страны в разные временные промежутки, первому полету человека в космос, созданию института президентства и многим другим.



В экспозиции проведут экскурсии:

Обзорная «1914-1945. От Великих потрясений к Великой Победе»

Обзорная «1945 - 2016. Россия - Моя история»

Тематическая экскурсия «Повседневная жизнь блокадного Ленинграда»

Тематическая региональная экскурсия «Куйбышев — запасная столица»

Тематическая экскурсия «Дороги Победы»

Тематическая экскурсия «Салют Победы»

Региональная экскурсия «Город, где рождаются ракеты»

Тематическая экскурсия «Камера, мотор!»



И квесты для дружных компаний:

Квест «Найди шпиона - спаси поезд»

Квест «Города-герои»

Квест «Вперёд, к звездам!»



А в честь праздников - 4 и 7 ноября действует БЕСПЛАТНЫЙ вход во все экспозиции Исторического парка.



Запись по телефону: +7 (846) 250-01-32, 250-01-52.

Фото: Исторический парк «Россия – моя история» Самара