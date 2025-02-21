Исторический комплекс СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге был продан на аукционе более чем за 1 млрд рублей

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Исторический комплекс СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге был выкуплен на торгах за 1,136 млрд рулей. Новым собственником знаменитого исторического здания стала группа компаний (ГК) «КВС», следует из заявления, опубликованного на сайте госкомпании «Дом.РФ» 21 февраля, пишут "Известия".

Новый собственник намерен провести реставрацию знакового архитектурного объекта и сделать его центром культурной жизни, доступным для общественности. В здании бывшей тюрьмы появится музей, гостиничный комплекс, галереи, рестораны и иные общественные пространства, сказано в заявлении, опубликованном на сайте ГК «КВС».

«Мы понимаем ответственность, которую берет на себя наша компания. «Кресты» — не просто здание, это историческая веха, значимая не только для Петербурга, но и для всей страны. Мы создадим пространство, где культура, наследие и современность соединятся, и сделаем его местом притяжения, способным рассказать его подлинную историю», — заявил генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко.

СИЗО «Кресты», построенное в 1884–1892 годах, вмещало до 12 тыс. заключенных и было также известно как место заключения многих советских поэтов. Оно было закрыто в 2017 году после перевода заключенных в «Кресты-2». Территория использовалась как съемочная площадка для множества фильмов и сериалов.