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Ирина Калягина поздравила «Музыкальный центр Автоклуб» с 35 –летием

28 октября 2024 15:57
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Сегодня Группа «Музыкальный центр АВТОКЛУБ» один из сильных коллективов региона – неоднократный обладатель Гран-при, лауреат международных и всероссийских конкурсов эстрадного творчества.

Ирина Калягина, врио министра культуры Самарской области поздравила «Музыкальный центр Автоклуб» с юбилеем!

В выходные состоялся концерт, посвящённый 35 –летию заслуженного коллектива народного творчества РФ. Сегодня Группа «Музыкальный центр АВТОКЛУБ»один из сильных коллективов региона – неоднократный обладатель Гран-при, лауреат международных и всероссийских конкурсов эстрадного творчества. При "Автоклубе" успешно работает коллектив-спутник – студия детского эстрадного вокала «Автоклуб-NEW».

"Группа «Музыкальный центр АВТОКЛУБ» является одним из самых востребованных и желанных участников значимых мероприятий в культурной жизни Самарской области.

Вы выступаете на ведущих концертных площадках губернии и страны, в местных клубах для тружеников села и, что особенно ценно, – на передовой и в госпиталях для наших военнослужащих – участников специальной военной операции. Ваши программы пользуются неизменным успехом, потому что каждый ваш выход на сцену – это настоящий каскад позитивных эмоций, которые воодушевляют зрителя. Вы раскрываете глубокую душу русской песни, вкладывая в каждый номер любовь к своему зрителю», - передала слова благодарности от губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в адрес юбиляра Ирина Евгеньевна.

"Автоклуб" – это не только творчество, но и высокое социальное служение. Артисты не раз представляли волжскую песню во время гастролей в Республике Крым, на Северном Кавказе, в Чечне и Дагестане. В прошлом году коллектив, в составе агитационно-пропагандистской бригады Центрального военного округа, выступал в тыловых соединениях частей 2 гвардейской общевойсковой армии для участников СВО. "Автоклуб" часто можно видеть на сценах военных госпиталей, куда артисты приезжают, чтобы поддержать раненых бойцов, зарядить их уверенностью в победе.

 

Фото:   минкульт СО

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