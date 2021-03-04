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Инспекторы Кинель-Черкасского района провели собрание с жителями на тему противопожарной безопасности

4 марта 2021 17:38
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Одна из форм профилактической работы сотрудников госпожнадзора - сходы с населением.

Одна из форм профилактической работы сотрудников госпожнадзора - сходы с населением. Сходы или встречи с населением, направленные на предупреждение пожаров в жилье, проводятся сотрудниками МЧС России еженедельно.

При сходах с жителями городов и районов обсуждаются вопросы и правила противопожарной направленности: как уберечь себя, своих близких и имущество от пожара, как вызвать экстренные службы в случае экстремальной ситуации, как использовать первичные средства пожаротушения.

Так, инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кинель-Черкасского района провели собрание с гражданами на тему противопожарной безопасности. Они рассказали жителям об основных причинах возникновения пожаров и напомнили требования пожарной безопасности.

Однако, несмотря на ежедневную профилактическую работу, случаи гибели людей на пожарах все равно происходят. Так, с начала 2021 года на территории Кинель-Черкасского района зарегистрировано 17 пожаров, в результате которых 1 человек погиб. За аналогичный период 2020 года зарегистрировано 7 пожаров, 1 человек погиб.

Во время схода гражданам еще раз напомнили правила противопожарного режима в отопительный пожароопасный период, меры предосторожности при использовании печного, газового и электрооборудования, газовых баллонов, и привели статистику наиболее частых причин возникновения пожаров в частном секторе.

Кроме встреч с населением и профилактических рейдов, инспекторы госпожнадзора проводят уроки безопасности в образовательных учреждениях.

Недавно они стали гостями Кинель-Черкасского филиала ГБПОУ "Тольяттинский медицинский колледж", где провели беседу со студентами 1 курса и сотрудниками образовательного учреждения об основных причинах пожаров и их предупреждении, действиях при возгорании в жилых и административных зданиях, повторили общие правила поведения в условиях различных чрезвычайных ситуаций.

В завершение встречи всем присутствующим были розданы памятки-листовки с кратким сводом правил пожарной безопасности.

 

 

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Комментарии

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