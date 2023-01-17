Информация по переводу с социальной карты на Карту жителя Самарской области

В течение 2023 года пройдет постепенная замена социальных карт на Карту жителя Самарской области. Позаботиться об оформлении Карты жителя стоит заранее.
Для чего это нужно?
Транспортное приложение для льготного проезда в общественном транспорте на территории региона действует только на социальной карте, которое имеет устаревшее программное обеспечение, не позволяющее его усовершенствовать. А Карта жителя дает возможность любому владельцу социальной карты перенести на нее льготное транспортное приложение.
Карта жителя Самарской области позволяет жителям 63-го региона с помощью одной карты получить доступ сразу к ряду сервисов:
- оплата проезда в общественном транспорте, в том числе льготный проезд;
- аналог полиса обязательного медицинского страхования в лечебных учреждениях;
- банковская карта на базе платёжной системы «Мир», с которой вы можете получать совершать покупки, как и любой другой банковской картой;
- доступ к использованию государственных электронных сервисов взаимодействия с государственными и муниципальными организациями;
- скидки и льготы, а также кешбэк и специальные предложения от Программы лояльности партнеров.
В дальнейшем функционал карты будут расширяться.
Как получить Карту жителям Самарской области?
Для получения Карты жителя с льготным транспортным проездом владельцам социальных карт необходимо будет обратиться в банки-партнёры проекта или подать онлайн-заявку на сайте - card.samregion.ru.
Тем, кто впервые обращается за оформлением льготного проезда, перед подачей заявки на Карту жителя, необходимо подтвердить право на льготу в учреждениях социальной защиты населения по месту жительства.
На протяжении всего срока действия карты ее обслуживание бесплатно.
Все условия льготного проезда для льготных категорий граждан будут сохранены при использовании Карты жителя.
С 2024 года действующие социальные карты перестанут действовать, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.