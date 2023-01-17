Информация по переводу с социальной карты на Карту жителя Самарской области

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В течение 2023 года пройдет постепенная замена социальных карт на Карту жителя Самарской области. Позаботиться об оформлении Карты жителя стоит заранее.

Для чего это нужно?

Транспортное приложение для льготного проезда в общественном транспорте на территории региона действует только на социальной карте, которое имеет устаревшее программное обеспечение, не позволяющее его усовершенствовать. А Карта жителя дает возможность любому владельцу социальной карты перенести на нее льготное транспортное приложение.

Карта жителя Самарской области позволяет жителям 63-го региона с помощью одной карты получить доступ сразу к ряду сервисов:

- оплата проезда в общественном транспорте, в том числе льготный проезд;

- аналог полиса обязательного медицинского страхования в лечебных учреждениях;

- банковская карта на базе платёжной системы «Мир», с которой вы можете получать совершать покупки, как и любой другой банковской картой;

- доступ к использованию государственных электронных сервисов взаимодействия с государственными и муниципальными организациями;

- скидки и льготы, а также кешбэк и специальные предложения от Программы лояльности партнеров.

В дальнейшем функционал карты будут расширяться.

Как получить Карту жителям Самарской области?

Для получения Карты жителя с льготным транспортным проездом владельцам социальных карт необходимо будет обратиться в банки-партнёры проекта или подать онлайн-заявку на сайте - card.samregion.ru.

Тем, кто впервые обращается за оформлением льготного проезда, перед подачей заявки на Карту жителя, необходимо подтвердить право на льготу в учреждениях социальной защиты населения по месту жительства.

На протяжении всего срока действия карты ее обслуживание бесплатно.

Все условия льготного проезда для льготных категорий граждан будут сохранены при использовании Карты жителя.

С 2024 года действующие социальные карты перестанут действовать, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.