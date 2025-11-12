III Областная выставка научно-технического творчества состоится в Самаре

35

13 ноября в Самарском бизнес-инкубаторе (ул. Главная, 3) состоится III Областная выставка научно-технического творчества #ДВИЖ_ИН_САМ.

Она объединит более 50 действующих прототипов, рационализаторских идей и решений бизнес-задач от ведущих предприятий региона, разработанных студентами 23 организаций общего образования и среднего профессионального образования Самары и региона.

Для студентов и их наставников проведут мастер-классы по поиску идей в области технического творчества, алгоритмам продвижения научно-технических разработок и возможностям применения элементов инженерного творчества в обучении. Регистрация участников начнется в 10:00, начало выставки – с 11:00, посетить ее может любой желающий.