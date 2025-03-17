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Игорь Комаров: «Во всех 14 регионах округа реализуется нацпроект «Беспилотные авиационные системы»

17 марта 2025 17:12
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Игорь Комаров принял участие в заседании Ассоциации законодательных органов власти.

14 марта 2025 года в ходе рабочей поездки в Ульяновскую область полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров принял участие в заседании Ассоциации законодательных органов власти. Основной вопрос касался развития в ПФО беспилотных авиационных систем. Об опыте Самарской области в этом направлении рассказал в ходе заседания Ассоциации председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников.

Во время обсуждения полпред напомнил, что Президент России Владимир Путин поставил задачу: к 2030 году Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем. Он рассказал о работе в регионах округа: «В ПФО мы последовательно выполняем задачу, обозначенную Президентом России. Сегодня во всех 14 регионах округа реализуется национальный проект «Беспилотные авиационные системы». Важно продолжать создавать благоприятные условия, в том числе для увеличения спроса на отечественные БАС и услуги с их применением».

Игорь Комаров акцентировал внимание на комплексном подходе для достижения реального технологического лидерства: «Одновременная и взаимосвязанная работа по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, созданию и развитию производственных мощностей, стимулированию спроса, кадровому обеспечению и развитию инфраструктуры – вот ключевые составляющие успеха. Также нужна качественно новая нормативно-правовая база. На федеральном уровне были сформированы Стратегия развития беспилотной авиации и соответствующий нацпроект».

Сегодня на территории ПФО функционируют десятки организаций в сфере проектирования и производства БАС гражданского назначения; в регионах округа уже реализуются или находятся в высокой степени готовности проекты по импортозамещению уникальных комплектующих и созданию новых технологий для БАС. В рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» в округе открыт крупный научно-производственный центр в Самарской области, идет работа в этом направлении в Мордовии, Татарстане и Нижегородской области. Также в рамках нацпроекта во все регионы округа осуществляется поставка беспилотных авиационных систем для патрулирования лесов.

По данным Минпромторга России, сегодня наибольший спрос на новые разработки моделей беспилотных летательных аппаратов в агропромышленном комплексе. Использование агродронов позволяет экономить время на разных этапах производства, например, можно оперативно организовать аэрофотосъемку полей, а также распылять химикаты, что сводит к минимуму контакт людей с вредными веществами.

Прогнозируется большой спрос на модели БАС для мониторинга несанкционированных свалок, линий электропередач; на дроны для перевозки малогабаритных грузов. Ссылаясь на оценку экспертов, Игорь Комаров подчеркнул, что использование дронов снизит затраты на такую доставку более чем в два раза, а время доставки сократится более чем в шесть раз. Популярными также станут те дроны, которые смогут быть задействованы в поисковых операциях по спасению людей.

В ходе обсуждения приводились примеры успешного применения беспилотных летательных аппаратов в регионах округа. Председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников представил коллегам более подробную информацию об успешных практиках 63-го региона, отметив, что производство беспилотных авиационных систем – это сегодня важнейшее и перспективное направление научно-технологического развития страны и регионов.

В Самарской области мощными темпами идет процесс становления нового кластера, который имеет все возможности стать таким же мощным, как автомобильный или самолетостроительный – кластера беспилотной авиации. В прошлом году в Самарской области был создан научно-производственный центр БАС «Самара», который стал первым в России в этой сфере.

Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара» – это инфраструктурная площадка общего пользования для резидентов-инноваторов. Его учредители – компания «Транспорт будущего», которая является якорным резидентом центра, Правительство Самарской области, фонд Национальной технологической инициативы, технопарк «Жигулевская долина».

В январе Центр посетил Президент России Владимир Путин и провел на его площадке федеральное совещание по развитию отрасли беспилотной авиации. Геннадий Котельников акцентировал внимание законодателей ПФО на том, что Глава государства поставил перед Минпромторгом, Правительством Москвы и участниками Национальной технологической инициативы задачу организовать в текущем году международный форум по беспилотным системам с участием ученых, разработчиков и предпринимателей из других стран, чтобы обстоятельно обсудить вопросы сотрудничества в отрасли. Всё это направлено на достижение главной цели - к 2030 году производить ежегодно более 30 тысяч гражданских беспилотных авиасистем.

Спикер регионального заксобрания Самарской области подчеркнул, что губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уделяет самое пристальное внимание развитию отрасли в регионе. Председатель Самарской Губернской Думы озвучил основной посыл: «Мы выражаем готовность силами научно-производственного центра беспилотных авиасистем «Самара» осуществлять функции консультативного органа по вопросам создания и развития аналогичных Центров в других регионах Российской Федерации. Это позволит распространить опыт Самарской области на межрегиональный уровень и осуществлять координацию работы региональных научно-производственных центров. Кроме того, это будет способствовать созданию единой производственной инфраструктуры беспилотных авиасистем во всей России».

Озвученные на заседании Ассоциации инициативы, в том числе и от 63 региона, после доработки будут направлены в Государственную Думу и Правительство РФ.

 

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

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