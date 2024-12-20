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Игорь Комаров принял участие в ежегодной всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний»

20 декабря 2024 09:35
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Игорь Комаров принял участие в ежегодной всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний»

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров принял участие в ежегодной всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний», направленной на поддержку детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.


В акции участвуют заявки ребят с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из семей с низким уровнем дохода, детей военнослужащих и мобилизованных, участвующих в специальной военной операции, а также детей, проживающих на новых территориях России или вынужденно покинувших свое место жительства в Белгородской, Брянской и Курской областях. Возраст участников акции – от 3 до 17 лет.
В этом году Игорь Комаров исполнит новогоднюю мечту 8-летнего Димы Алаева из Саратова, который очень хочет побывать в роли пилота самолета. Свой подарок от полномочного представителя получит и Кирилл Кондратьев из Ижевска. Мальчик давно мечтает побывать в Большом театре. В преддверии новогодних праздников также исполнится желание 4-летней Тани Шерстобитовой из Дзержинска, которая мечтает о поездке на базу отдыха.
По традиции в акции также примут участие заместители и помощники полномочного представителя, главные федеральные инспекторы по регионам Приволжского федерального округа и сотрудники департаментов аппарата полпреда в ПФО.
Напомним, акция проводится с 2018 года, и за 6 лет исполнено уже больше 210 тысяч желаний детей со всей страны. Чтобы поучаствовать в акции и исполнить мечту ребенка, достаточно зайти на сайт елкажеланий.рф и выбрать раздел «Исполнить желание».

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

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