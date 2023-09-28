Идет прием заявок на Международный молодёжный кинофестиваль «МЫ»

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Открыт прием заявок на Международный молодёжный кинофестиваль «МЫ». До 24 ноября включительно подать заявку на участие в конкурсной программе могут авторы российских и зарубежных короткометражных фильмов, созданных после 01 января 2022 года, в двух возрастных категориях 12-17 и 18-35 лет.

Организаторы кинофестиваля – «Союз кинематографистов России» и АНО «Лига творчества», опираясь на искусство кинематографа, его приёмы и потенциал, предлагают молодому поколению страны отразить жизнь и поступки простых людей, которыми они хотят гордиться, стать исследователями человеческих характеров, показать лица современников. Участие в кинофестивале даёт возможность подросткам и молодёжи оглядеться вокруг и найти героев нашего времени, жизнь которых даёт вдохновение, а высоконравственные поступки становятся настоящим примером для молодёжи.

В жюри кинофестиваля войдут известные деятели российской и зарубежной киноиндустрии, представители сферы культуры и общественные деятели. Председатель жюри –Наталья Михайловна Сёмина, российский медиаменеджер, кинопродюсер, генеральный директор Московского Международного кинофестиваля, академик киноакадемии «Золотой орёл», профессор Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова, профессор кафедры киноискусства Московского Государственного института культуры.

Основными задачами кинофестиваля являются популяризация среди подростков и молодёжи основных традиционных духовно-нравственных ценностей, таких как, жизнь, достоинство, патриотизм, гражданственность, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, справедливость, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память. А также развитие культурного обмена, взаимопонимания между народами, сотрудничества между кинематографистами разных регионов России и дружественных стран.

Победителей кинофестиваля определят в 5 номинациях:

— «Лучший игровой короткометражный фильм»;

— «Лучший документальный короткометражный фильм»;

— «Лучшая актёрская работа»;

— «Лучшая операторская работа»;

— «Герой нашего времени».

Также фестивалем предусмотрена внеконкурсная программа «Мы вместе!», на которую принимаются российские и зарубежные документальные фильмы о людях с ограниченными возможностями, и/или созданные при их непосредственном участии.

Торжественная церемония закрытия кинофестиваля и награждение победителей пройдёт 24 декабря 2023 года в прямом эфире из Белого зала Центрального Дома кинематографистов России. В рамках постфестивальной программы – «Эхо кинофестиваля» – с 25 декабря 2023 года по 25 апреля 2024 года в регионах России, а также на зарубежных площадках пройдут некоммерческие показы фильмов участников.

Фото: ru.freepik.com