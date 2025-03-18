«Хорошие новости» для жителей Самарской области на президентской платформе «Россия – страна возможностей»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре суд спустя 30 лет вернул Минобороны России 6,5 га земли для строительства реабилитационного центра для участников СВО
В Самаре суд спустя 30 лет вернул Минобороны России 6,5 га земли для строительства реабилитационного центра для участников СВО
Причиной стали многочисленные жалобы местных жителей на сильный шум, исходящий от вентиляционного и промышленного оборудования заведения.
Судебные приставы Октябрьского района Самары приостановили деятельность ресторана на 60 суток
Всего на пятый всероссийский отбор лучших практик активного долголетия было направлено более 2,5 тыс. заявок из 89 регионов России.
Две самарские инициативы стали победителями пятого всероссийского отбора лучших практик активного долголетия
Илью Сухих избрали главой Тольятти
Илью Сухих избрали главой Тольятти
Глава областного минтранса проверил готовность посадочной площадки для беспилотников
Глава областного минтранса проверил готовность посадочной площадки для беспилотников
По иску прокуратуры 9 водителей в Шенталинском районе лишены прав
По иску прокуратуры 9 водителей в Шенталинском районе лишены прав
Пьяный самарец с осколком стекла угрожал правоохранителям
Пьяный самарец с осколком стекла угрожал правоохранителям
Прокуратура пресекла незаконную продажу SIM-карт в Самарской области
Прокуратура пресекла незаконную продажу SIM-карт в Самарской области
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.31
-1.26
EUR 90.84
-2.77
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» пройдет концерт дарк-фолк группы Sylva
20 марта самарский зоопарк приглашает на День лягушки
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет первая встреча цикла лекций «Страницы из жизни Страны Советов»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Хорошие новости» для жителей Самарской области на президентской платформе «Россия – страна возможностей»

18 марта 2025 12:26
164
«Хорошие новости» для жителей Самарской области на президентской платформе «Россия – страна возможностей»

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» и Общественная палата РФ объявили о запуске федерального проекта «Хорошие новости». Присоединиться к проекту может любой житель Самарской области – для участия достаточно зарегистрироваться в мобильном приложении «Хорошие новости». Проект продвигает только проверенный контент, поддерживает лидеров общественного мнения и рассказывает о достижениях российских регионов.

Организаторы также объявили о запуске образовательной программы по медиаграмотности, которая поможет пользователям лучше разбираться в информации, распространяемой в социальных сетях.

«Подавляющее большинство россиян читают новости ежедневно, а почти половина из них проверяют новостную ленту несколько раз в сутки. При этом не все способны критически оценивать информацию или отличить реальный инфоповод от фейка. Сегодня мы запускаем проект, который не только повысит уровень медиаграмотности россиян, но станет эффективным инструментом для формирования нового поколения лидеров общественного мнения – тех, кто создает позитивный и полезный для общества контент», – отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Участникам образовательной программы предстоит выполнять задания в мобильном приложении, освещая достижения россиян в сферах науки и технологий, медицины, волонтерства, культуры, спорта, экологии и других. Так, другие пользователи будут получать позитивную проверенную информацию о новых разработках российских ученых, строительстве крупных объектов инфраструктуры, масштабных социальных инициативах и в целом о достижениях страны и соотечественников. В приложении можно настроить фильтр, который будет демонстрировать новости только по выбранным темам.

По итогам обучения наиболее активные участники получат возможность попасть на стажировки в крупные компании, поработать с наставниками поучаствовать в федеральных мероприятиях и пройти образовательные курсы.

«Уже сейчас в проекте зарегистрировано более 65 тысяч пользователей, которые совершили свыше 440 тысяч действий по заданиям в приложении, внося реальный вклад в развитие регионов. На базе президентской платформы «Россия – страна возможностей» мы создаем экосистему с образовательным, практическим и продюсерским треками для развития компетенций лидеров мнений. Это даст участникам возможность не только учиться, но и сразу применять знания на практике, развивая свои сообщества и создавая полезный контент», – подчеркнул руководитель проекта «Хорошие новости» Всеволод Селин.

В рамках запуска проекта в Москве прошла креативная сессия «Лидеры мнений в России: кто и зачем», на которой участники обсудили ключевые компетенции современных лидеров мнений, их влияние на развитие общества и разобрали эффективные механики вовлечения аудитории. В ходе групповой работы команды разработали медиапроекты по пяти направлениям – спорт, волонтерство, профессиональная самореализация, интернет-пространство и культура. Итоговые инициативы были загружены в мобильное приложение «Хорошие новости» для голосования за лучшие идеи.

«Лидер мнений – это не только про популярность, но и про ответственность. Мы можем менять восприятие окружающих, вдохновлять, помогать делать осознанный выбор. Я рада, что теперь еще больше людей смогут не только учиться, но и участвовать в реальных социальных изменениях», – рассказала популярный блогер, победитель и амбассадор Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Екатерина Бурдаева.

В ближайшее время в мобильном приложении «Хорошие новости» появится детальная информация о новых возможностях для пользователей, а также будет запущен первый образовательный марафон проекта.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре пройдет горячая линия, посвященная Всемирному дню защиты прав потребителей
18 марта 2025  11:40
В Самаре пройдет горячая линия, посвященная Всемирному дню защиты прав потребителей
165
С сегодняшнего дня на должность заместителя главы Самары назначен Данил Морозов
18 марта 2025  11:21
С сегодняшнего дня на должность заместителя главы Самары назначен Данил Морозов
298
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю воссоединения Республики Крым и города Севастополя с РФ
18 марта 2025  10:56
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю воссоединения Республики Крым и города Севастополя с РФ
256
В Самаре в пятый раз пройдет ежегодная инклюзивная ярмарка вакансий
18 марта 2025  10:05
В Самаре в пятый раз пройдет ежегодная инклюзивная ярмарка вакансий
210
В Госдуме рассказали о льготах и выплатах, положенных многодетным в 2025 году
18 марта 2025  09:20
В Госдуме рассказали о льготах и выплатах, положенных многодетным в 2025 году
196
Весь список