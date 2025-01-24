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Хинштейна отметили в номинации премии «Наследие дороже» за восстановление более 30 объектов культурного и исторического наследия в Самаре и Самарской области

24 января 2025 09:50
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Хинштейна отметили в номинации премии «Наследие дороже» за восстановление более 30 объектов культурного и исторического наследия в Самаре и Самарской области

В Москве, в офисе Центрального совета ВООПИиК прошла торжественная церемония награждения лауреатов премии «Наследие дороже». Оргкомитет и партнеры премии выбрали лучшие практики сохранения культурного наследия страны среди бизнеса и общественных проектов, а также вручили специальные призы за личный вклад активистам. 

Премию учредили Всероссийское общество охраны памятников и культуры (ВООПИиК) и Благотворительный Фонд «Том Софер Фест – Наследие (БФ «ТСФ – Наследие»). Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

- Десять лет назад появился фестиваль ТСФ, и сегодня он охватил уже более 85 городов и сел. Три года назад мы с нашим сообществом создали Благотворительный фонд ТСФ, который и стал учредителем этой премии. Мы считаем, что обязательно надо поощрять инициативных людей, которые сами пришли к тому, чтобы восстанавливать наследие, - отметила в приветственном слове на церемонии награждения директор БФ «ТСФ – Наследие» Анастасия Кнор.

На суд оргкомитета премии прислали более 50 заявок из 30 регионов России. Для объективной оценки проектов в состав Оргкомитета пригласили признанных лидеров мнения в области исторической недвижимости. Каждый из экспертов поставил свои оценки не менее чем под двумя номинациями. Таким образом, все поданные на премию проекты оценили минимум три эксперта, а в некоторых случаях заявки оценивали почти все эксперты. Это гарантирует объективность и независимость экспертизе. Все оценки суммировались и по среднему баллу выводился рейтинг наших участников.

Организаторы благодарят партнера Премии – компанию «Альянс-Менеджмент», создателя концептуального жилого комплекса «ЗИМ Галерея» и городского культурного центра в Самаре, которая в сфере девелопмента занимается очень нетривиальным делом – возрождением в современном строительстве лучших традиций советского стиля конструктивизм.

Церемония награждения прошла в теплой уютной атмосфере, также в официальной группе Фонда шла прямая трансляция, чтобы все волонтеры смогли поболеть за свои проекты. Запись эфира доступна по ссылке https://vk.com/wall-214839392_545

Заслуженные награды, дипломы, статуэтки и денежные призы получили по три победителя из каждой номинации.

Третье место в номинации «Не сноси и сохрани» оргкомитет присудил экс-депутату Государственной думы, ныне Губернатору Курской области Александру Евсеевичу Хинштейну за систематическое и результативное восстановление более 30 объектов культурного и исторического наследия в Самаре и Самарской области. Венцом этого списка стала Фабрика-кухня в Самаре в которой теперь располагается филиал Третьяковской галереи.

Фото: Благотворительный Фонд «Том Софер Фест – Наследие (БФ «ТСФ – Наследие»).

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