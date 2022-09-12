ГЖИ Самарской области: как изменится порядок расчёта платы за общедомовые услуги

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Многие СМИ написали, что 1 сентября изменится порядок расчёта платы за общедомовые услуги. И теперь за всех должников в доме, которые не платят вовремя за коммуналку, будут расплачиваться их соседи.



Что на самом деле изменится?



Новое постановление Правительства № 92 вносит изменения в три других постановления — № 491, № 354 и № 124, чтобы привести их в соответствие с Жилищным кодексом РФ. Согласно ст. 153 Жилищного Кодекса РФ следует, что весь объём коммунального ресурса, который был поставлен в многоквартирный дом, должен быть оплачен пользователями помещений многоквартирного дома. Это и есть главная цель изменений.



Изменения не предполагают оплаты долгов за жилищно-коммунальные услуги соседей. Кроме того, изменения напрямую не повлекут повышения стоимости жилищно-коммунальных услуг, они направлены на справедливый расчет. Размер платы за потребленные коммунальные ресурсы потребленные на содержание общего имущества многоквартирного дома может как уменьшиться при более низком уровне реального потребления, чем по нормативны нормативным показателям, так и увеличиться при высоком уровне потребления.



При этом, согласно ст. 156 Жилищного Кодекса РФ, возможны варианты начисления платы в зависимости от решения собственников или оборудования дома системами автоматического учёта. При наличии систем автоматического учёта расчёт производится по показаниям таких систем. В остальных случаях, согласно внесенным изменениям, по умолчанию начисление проводится по нормативу с перерасчётом по показаниям общедомовых приборов учёта (ОДПУ). На общем собрании собственников может быть принято решение о начислении платы за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества по среднемесячным показаниям с проведением перерасчёта, порядок которого определен постановлением. Также общее собрание собственников может принять решение о начислении платы за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества по показаниям ОДПУ, в этом случае перерасчёт не потребуется.



Таким образом, изменения направлены на защиту прав собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах, которые провели мероприятия по энергосбережению и экономно относятся к расходованию коммунальных ресурсов.

Фото: ГЖИ Самарской области