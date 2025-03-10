Губерния впервые в числе лидеров по количеству участников Всероссийской премии «Молодой промышленник года»

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Оргкомитет премии «Молодой промышленник года» подвел итоги заявочной кампании: более 700 участников – очередной рекорд конкурса, который проводится Клубом молодых промышленников совместно с Минпромторгом России. Самарскую губернию представляют 10 молодых промышленников.

Большое внимание вопросам поддержки молодых кадров в промышленности уделяет глава региона Вячеслав Федорищев. Ранее Вячеслав Андреевич, как председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность», сообщил, что ведётся серьезная работа по введению дополнительных мер поддержки всего оборонно-промышленного комплекса региона, в том числе по поддержке и привлечению молодых кадров.

Самарская область впервые среди лидеров по количеству принятых заявок. От региона для участия в конкурсе заявились представители ООО «Станкостроительная компания Старк», ООО «Волжский светотехнический завод Луч», ООО «АСОМИ Автоподвеска», ООО ПО «Проминдустрия», ООО «Фуд-Инновация», ООО «Золотой хмель», ООО «ФСИ», АО «СМАРТС», ООО «Тесвел», ООО «Самарский завод Энергия».

Всего в конкурсе будут участвовать молодые промышленники из 69 российских регионов. Организаторы отметили существенное повышение качества поданных проектов, что предвещает острую конкуренцию за победу.

«Интерес к конкурсу из года в год растет. И в этом году Самарская область представлена максимальным количеством участников. Это свидетельствует о вовлечении молодежи в промышленность и дальнейшее развитие потенциала реиона. Премия «Молодой промышленник года» не только признает достижения молодых лидеров, но и создает платформу для обмена опытом и внедрения новых идей в нашу промышленность», – отметил глава Минпромторга Самарской области Денис Гурков.

Председатель Клуба молодых промышленников Антон Ковалев выразил благодарность соискателям за их участие в премии и отметил, что представленность российских субъектов в ТОП-200 молодых промышленников, который определит экспертная комиссия на следующем этапе, станет наглядным показателем промышленного развития в регионах.

«Участие в премии «Молодой промышленник года» — это уникальная возможность для нас не только продемонстрировать успехи и достижения нашего предприятия, но и заявить о себе на региональном уровне. Премия открывает доступ к ценному опыту и лучшим практикам молодых лидеров промышленности, что позволяет нам находить новые идеи и решения для развития. Уверен, что взаимодействие с талантливыми коллегами из других регионов станет мощным стимулом для роста нашего предприятия, а также внесёт вклад в укрепление и модернизацию промышленного потенциала Самарской области», - говорит один из участников премии Вячеслав Кирилин, директор производственного объединения «Проминдустрия».

Напоминаем, что возраст соискателей премии – до 40 лет, они занимают руководящие должности в промышленных компаниях с годовым доходом от 120 млн до 2 млрд рублей и численностью персонала до 250 человек. Награждение победителей состоится в июле 2025 года в рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

Фото предоставлено организаторами премии