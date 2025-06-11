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Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в защите студенческих стартап-проектов в сфере беспилотных технологий

11 июня 2025 10:57
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Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в защите студенческих стартап-проектов в сфере беспилотных технологий

 

Во вторник, 10 июня, в Самарском университете им. Королева состоялась защита студенческих стартап-проектов в области беспилотных автономных систем. В мероприятии приняли участие губернатор Вячеслав Федорищев, члены регионального Правительства, представители индустриальных партнеров, институтов развития и студенческого сообщества.

Обращаясь к участникам, глава региона поблагодарил их за проделанную работу. Напомним, что во время одной из встреч со студентами он пообещал принять участие в работе открытой площадки, где будут представлены их разработки.

Ректор Самарского университета им. Королева Владимир Богатырев отметил: «Студенты пригласили Вас поучаствовать в питч-сессии. Вы тогда пообещали. Они все эти месяцы готовились к своей презентации. Сегодня мы услышим их выступления. Надеюсь на активное обсуждение, которое поможет нашим соискателям стартапов».

В ходе встречи молодые инноваторы представили восемь проектов, в том числе четыре проекта в области беспилотных авиационных систем, три проекта в сфере аэрокосмических технологий и один проект, направленный на цифровизацию сферы туризма. Многие из них получили поддержку в рамках конкурса «Студенческий стартап» федерального проекта Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «Платформа университетского технологического предпринимательства». Большинство ребят успешно прошли акселерационную программу «Космос для жизни», которая была организована при поддержке регионального Правительства. 

Губернатор подчеркнул важность привлечения студентов в технологическое предпринимательство, повышение привлекательности сферы исследований и разработок для талантливой молодежи.

«Для Самарской области наиболее перспективна отрасль беспилотных авиационных систем. Мы уверенно развиваем это направление, – сказал Вячеслав Федорищев. – Наш следующий шаг – создание «Центра интеллектуальных беспилотных авиационных систем» мирового уровня. Почти 2 млрд рублей до 2030 года будут направлены на создание и внедрение интеллектуальных технологий в области разработки, производства и эксплуатации БАС».

Одним из победителей конкурса стал проект студента Самарского университета им. Королева Вадима Игнатьева, получивший грант в размере
 1 миллиона рублей от Фонда содействия инновациям сроком на один год.

На встрече он представил свою разработку – наноспутниковую платформу «Фаэтон», на базе которой можно будет создавать наноспутники формата «кубсат» с искусственным интеллектом на борту. Специальная нейросеть, работающая на микрокомпьютере, сможет анализировать и обрабатывать данные прямо на орбите, что значительно ускорит передачу информации на Землю за счет эффективного сжатия данных.

Еще один проект – магистранта Владислава Пелевина – разработка высокоресурсного микрогазотурбинного двигателя. По словам автора, применение силовой установки планируется на беспилотных летательных аппаратах и планерах сверхлегкой авиации самолетного и комбинированного типа. Ее основное преимущество – локализация производства и повышенный ресурс за счет меньшей стоимости эксплуатации и дальнейшего обслуживания.

В завершение мероприятия глава региона напутствовал студентов: «Главное не закрываться в своих разработках, а очень быстро и четко определять, как развивается мир в вашем направлении, как развиваемся мы. И максимально свои силы вкладывать туда, где вы видите конкурентное преимущество – там, где можете работать совместно с госкомпаниями, с нашим частным бизнесом, который уже успешно производит миллионы беспилотных систем. Важно быть не только в плоскости научных разработок и теоретической работы, но и в плоскости коммерциализации».

Фото Макеева Ивана

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