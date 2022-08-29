Губернатор обсудил с руководителем ГК «Берег» вариант разрешения конфликта по строительству на Пятой просеке

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Губернатор Дмитрий Азаров обсудил с президентом группы компаний «Берег» Александром Катиным вопрос застройки территории на Пятой просеке в Самаре.

С 2018 года компанией ведется подготовка участка к строительству нового жилого комплекса.

«Вокруг него очень много разговоров, действий в правовой, общественной плоскости. Давайте подробнее обсудим проект, чтобы понять, что вызывает недовольство людей, проживающих рядом с территорией предполагаемой реализации проекта», – обозначил в начале встречи Губернатор.

Александр Катин рассказал, что изначально на этой площадке было запланировано строительство 25-этажных домов. Но после целого ряда встреч с жителями Пятой просеки было принято решение о существенном сокращении высоты предполагаемых к строительству жилых зданий до 8, что полностью соответствует допустимым нормам этажности в этом районе.

«При подготовке проекта мы учли вопрос с парковкой автомобилей и предусмотрели по 1 месту на каждую квартиру. Район Пятой просеки – густонаселенный. Поэтому рядом с одним из домов мы планировали за свой счет сделать пристрой для создания детского сада – порядка 600 квадратных метров, и передать его в собственность муниципалитету», – пояснил Александр Катин.

Помимо прочего, руководство строительной компании готово предоставить участок муниципалитету под строительство отделения поликлиники, в которой нуждаются жители микрорайона на Пятой просеке.

«По просьбе жителей мы приступили к вывозу мусора с необустроенной территории около озера Леснуха. За счет собственных средств подготовили и согласовали с городской администрацией проект его благоустройства с созданием спортивных площадок и сооружений, зон отдыха для детей и взрослых», – добавил президент группы компаний «Берег».

Глава региона поинтересовался тем, знают ли местные жители о планах компании по строительству целого ряда социальных объектов. «Мы проводили множество встреч с инициативными жителями микрорайона – как в администрации города, так и в стенах нашей компании. Но не со всеми было достигнуто понимание», – отметил Александр Катин.

«Вы говорите, что проект соответствует самым жестким градостроительным требованиям. И одно из них – организация парковки с расчетом по количеству квартир. Готовы построить помещение под дошкольное образовательное учреждение и передать его муниципалитету, благоустроить общественное пространство. Тем не менее, ряд жителей против строительства. Как вы считаете, в чем причина их недовольства?» – задал вопрос Глава региона.

«Есть мнение, что недовольство связано с тем, что наши дома перекроют вид на Волгу и Жигулевские горы жителям 2-4 этажей ранее построенных домов. Ведь им обещали видовые квартиры. Но ведь их застройщик не обещал им, что строительства на этой территории больше не будет, – считает руководитель компании. – Жильцы неоднократно обращались в генпрокуратуру и получили ответ, что строительство ведется в рамках законодательства. Разрешение на строительство получено, банком кредитная линия открыта, уже зарегистрировано более 50 договоров долевого участия. А мы готовы строить и выполнять свои обязательства».

Дмитрий Азаров подчеркнул, что свой вердикт по ситуации вынесут компетентные органы. Тем не менее, с учетом имеющегося конфликта Глава региона предложил рассмотреть вариант мены этого участка и реализации проекта на другой площадке. «Предлагаю рассмотреть вариант мены этого земельного участка на другой, чтобы этот конфликт, который может породить негативное отношение к бизнесу в целом, не продлевать. Хотя, исходя из того, что вы рассказываете, намерения у вас благие, учитывают общественный запрос. Тем не менее, я вам предлагаю рассмотреть вопрос мены участка и реализации проекта в другой локации», – обратился Губернатор к руководителю строительной компании.

«Мы готовы рассмотреть ваше предложение, но хочу подчеркнуть, что оно должно учитывать финансовые затраты, которые мы понесли на этой площадке. Мы уже завели все инженерные коммуникации. Коллектив компании также не должен пострадать от того, что они прекратят работу над проектом на этой территории», – ответил Александр Катин и принял предложение Дмитрия Азарова рассмотреть такую возможность.

«Давайте мы приступим к рассмотрению такого варианта развития событий и по итогам, как будут сделаны все расчеты, встретимся вновь», – резюмировал руководитель области.