Губернатор Дмитрий Азаров обсудил с работниками Самарского металлургического завода вопросы развития компании

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В пятницу, 14 июля, накануне профессионального праздника губернатор Дмитрий Азаров встретился с работниками и ветеранами «Самарского металлургического завода» – крупнейшего производителя алюминиевых полуфабрикатов в России. Потребителями продукции являются предприятия авиационной, космической, судостроительной, автомобильной и других отраслей.

Завод входит в перечень системообразующих предприятий российской экономики и региона, а также в реестр организаций оборонно-промышленного комплекса. Обращаясь к коллективу СМЗ, глава региона адресовал слова благодарности ветеранам завода – тем, кто закладывал основы металлургического производства в нашем регионе.

«Благодарность по праву адресуем тем людям, которые в непростые времена, в безвременье, смогли сохранить предприятие, и сегодня оно по-прежнему уверенно развивается и двигается вперед», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Металлургия была и остается одним из флагманов отечественной экономики. Несмотря на все трудности, с которыми пришлось столкнуться, отрасль обеспечивает устойчивое развитие промышленного потенциала страны, а значит способствует экономическому росту и повышению благосостоянию жителей. И Самарский металлургический завод формирует около 65% отгрузки в отрасли.

Осенью прошлого года АО «СМЗ», входившее в состав иностранной корпорации, стало полностью российским. «Я очень рад тому, что наш «Металлург» теперь по-настоящему наш. Отдельно хочу поблагодарить новых собственников предприятия, за то, что инвестиционная программа СМЗ не скорректировалась, несмотря на все сложности, которые нам чинит враг. Более того, суммы даже увеличены. Конечно, это говорит о том, что сегодня здесь точно формируется надежная основа будущих успехов, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Предприятие и славный профессиональный коллектив умеют держать удар, умеют быстро, компетентно принимать решения в самой сложной обстановке».

Председатель совета директоров ООО «Промышленные Инвестиции» Михаил Шелков отметил, что прошлый год был непростым для российской экономики и бизнеса. «Значимые изменения коснулись и Самарского металлургического завода: мы сменили название и вернулись к нашему историческому имени. Несмотря на все сложности, нам удалось удержать лидерские позиции на рынке и, что не менее важно, сохранить рабочие места», – подчеркнул он.

Сегодня на предприятии трудится свыше 2800 человек. И перед коллективом стоят амбициозные задачи. Генеральный директор Самарского металлургического завода Михаил Спичак отметил, что несмотря на вызовы, предприятие продолжает развиваться. Совсем недавно был завершен очередной этап модернизации производства. Уже сегодня формируется новая программа по обновлению мощностей. «Это позволит увеличить мощность нашего завода на сто тысяч тонн в год. Это наша цель и будущее Самарского металлургического завода», – подчеркнул руководитель.

Уже в этом году металлургический завод планирует увеличить общую выработку продукции в сравнении с объемами прошлого года. «Ценой неимоверных ваших усилий мы на сегодня решили практически все наши проблемы, не сорвав ни одного госконтракта и практически не потеряв в объемах выпуска. От всей души благодарю весь коллектив завода за усилия по импортозамещению», – обратился он к сотрудникам.

Глава региона отметил серьезный вклад металлургов в развитие Самары: «Целый микрорайон называется Металлургом, и это не случайно. Принципы социальной ответственности, социального партнерства сохраняются и сегодня. Здесь по-прежнему бережно хранятся традиции и формируется будущее».

Губернатор отметил серьезный вклад работников СМЗ в поддержку военнослужащих, которые сегодня защищают Родину на передовой, членов их семей. «Не понаслышке знаю отношение наших бойцов к тому, что происходит на Родине. Очень важно для них понимание, что здесь ни на минуту о них не забывают. И в отношении нашей Самарской области это так. Вклад в это, а значит и в приближение, и в достижение Победы, вносит каждый трудовой коллектив Самарской области», – заявил Дмитрий Азаров.

Губернатор пожелал коллективу успехов в нужной и важной работе, которая направлена на укрепление обороноспособности и технологического суверенитета нашей страны, а также вручил заслуженные награды лучшим работникам предприятия.

Звания «Почетный Металлург» был удостоен вальцовщик холодного металла СМЗ Вячеслав Латышов. Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ наградили начальник цеха завода Владимира Чичаева, старшего мастера участка Александра Морозова, прессовщика на гидропрессах Алексея Бабайцева, начальника отдела Сергея Урсуева и директора по финансовому контролю и Общего Центра Обслуживания (ОЦО) предприятия Светлану Полякову, слесарей-ремонтников Андрея Карамана и Валерия Паймешова. Почетную грамоту Губернатора Самарской области получила контролер продукции цветной металлургии СМЗ Ирина Полтораднева.

Поздравить коллег в этот день также пришел Почетный гражданин Самарской области, Герой Социалистического Труда Максим Оводенко, который руководил заводом с 1984 по 1996 годы. «Если проследить всю историю завода, то это история нашей страны. Предприятие является примером для других, так как выживает в самых сложных условиях. Мы знаем, сколько заводов исчезло в Самаре, а этот завод стоял, стоит и будет стоять. Завод становится еще более нужным, идет возрождение российского авиапрома, а без продукции СМЗ не будет развития авиации и других важных отраслей. Работники Металлургического завода, все самарцы выполнят поставленные перед ними задачи», – уверен председатель клуба Почетных граждан региона.

«Все задачи, которые заводу будут поставлены, они сто процентов будут выполнены. По-другому на Самарском металлургическом заводе не было никогда. Поэтому СМЗ может стать номером один в реализации самых смелых планов – на благо всей отрасли, региона и всей страны, – отметил в завершении встречи Дмитрий Азаров. – Не сомневаюсь, что с любыми задачами, которые будет ставить перед нами время, мы справимся. Все преодолеем и конечно, победим».

Фото: Андрей Савельев