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Губернатор Дмитрий Азаров назначил Виктора Акопьяна министром образования Самарской области

20 ноября 2023 17:37
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Этот пост он занимает с октября 2018 года.

Губернатор Дмитрий Азаров на должность министра образования и науки Самарской области назначил Виктора Акопьяна. Этот пост он занимает с октября 2018 года. За это время в регионе благодаря нацпроекту «Образование» построено 10 новых школ и еще 2 объекта полностью реконструировано. В ближайшие годы планируется возвести еще 6 учреждений образования более чем на 5,5 тысяч мест. Уже работают более 260 центров «Точка роста» и 59 мини-технопарков. Кроме того, созданы спортивные клубы, почти во всех школах открыты театральные студии и кружки, музеи и секции по интересам.

Существенные изменения произошли в системе дошкольного образования. За последние пять лет в регионе построено, реконструировано и отремонтировано 54 детских сада на 14,6 тысяч мест, половина из которых – ясельные.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что в ближайшие годы необходимо сконцентрировать внимание на реализации перспективно проекта – международного межвузовского кампуса IT-направления, который привлечет в регион молодых и амбициозных, творческих и перспективных людей, высококвалифицированных специалистов. Регион получил право его реализации благодаря мощному научно-образовательному потенциалу и качественно подготовленной заявке, которая по итогам федерального конкурса была признана одной из лучших. Проект получил поддержку Президента России Владимира Путина.

Напомним, в начале месяца губернатор, ректоры вузов и представители научного сообщества утвердили концепцию строительства объекта. Также было принято важное решение о начале реализации проекта с жилой части, поскольку вопрос размещения студентов актуален для университетов региона. В настоящее время идет активная фаза проектирования.

Глава региона пожелал Виктору Акопьяну успехов в работе, реализации всех намеченных планов и достижении поставленных целей.

 

Фото:   министерство образования и науки Самарской области

Теги: Дмитрий Азаров Самара

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