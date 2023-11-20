Губернатор Дмитрий Азаров назначил руководителем управления ЗАГС Самарской области Екатерину Мельник

Я нашел ошибку
Главные новости:
На  «Солидарность Самара Арене» пройдет финал Кубка Губернатора по компьютерному спорту среди студентов
Обратиться за финансовой поддержкой предприниматели могут в любой из центров «Мой бизнес», а также в Гарантийный фонд Самарской области.
В этом году на поддержку областного бизнеса привлечено более 15 миллиардов рублей федеральных средств
Причина- неблагоприятные погодных условия (сильный снег, метель, ограниченная видимость).
В регионе введено временное ограничение движения для всех транспортных средств на участках автодороги Р-229
Они помогают заботиться о жителях региона с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.
В этом году в медучреждения региона поступили 4 внедорожника на базе «LADA Travel»
Правонарушителем оказался житель Тамбовской области.
Сызранские транспортные полицейские изъяли наркотик у пассажира поезда
Специальные профилактические мероприятия и акции, ориентированные на формирование личной культуры безопасности на ж/д переездах, будут проведены на всем полигоне Куйбышевской магистрали.
На Куйбышевской железной дороге стартовал месячник «Внимание, переезд!»
В основном жители губернии не забрали закладные, квитанции и договоры.
Росреестр СО: самарцы забыли забрать более 500 тысяч пакетов документов на недвижимость
Водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
21 ноября в Самарской области ожидается сильный снег, местами метель, гололедица
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.12
0.17
EUR 96.77
0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В ГУ МВД СО учащихся юридического класса посвятили в кадеты
В Самарской областной детской библиотеке состоится День открытых дверей «Живая классика»
Олимпийский чемпион Максим Опалев проведет в Тольятти мастер-класс для спортсменов региона
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Губернатор Дмитрий Азаров назначил руководителем управления ЗАГС Самарской области Екатерину Мельник

20 ноября 2023 14:28
199
Екатерина Мельник в своем докладе о ключевых результатах деятельности управления ЗАГС в последние годы отдельно отметила работу по цифровизации.

Екатерина Мельник в своем докладе о ключевых результатах деятельности управления ЗАГС в последние годы отдельно отметила работу по цифровизации.

Была проведена оцифровка всех фондов, находившихся на хранении в органах ЗАГС региона. Самарская область вошла в десятку субъектов страны, которые одними из первых выполнили данную задачу.

Оцифровка фондов ЗАГС создала основу для развития различных государственных цифровых сервисов, облегчило предоставление услуг гражданам. Так, сегодня ведется работа по улучшению суперсервиса «Рождение ребенка» - это комплекс электронных государственных услуг для молодых родителей. «Мы ведем большую разъяснительную работу, чтобы людям было удобно получить услуги именно путем суперсервиса «Рождение ребенка», - рассказала руководитель управления.

«Нам нельзя понижать планку, мы должны двигаться вперед и во взаимодействии с нашими коллегами из федеральных органов власти внедрять новые цифровые технологии», - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

 

Фото:   Андрей Савельев

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В основном жители губернии не забрали закладные, квитанции и договоры.
20 ноября 2023, 15:12
Росреестр СО: самарцы забыли забрать более 500 тысяч пакетов документов на недвижимость
В основном жители губернии не забрали закладные, квитанции и договоры. Общество
75
Водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
20 ноября 2023, 14:59
21 ноября в Самарской области ожидается сильный снег, местами метель, гололедица
Водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения. Экология
108
Школы региона преображаются благодаря реализации народной программы партии.
20 ноября 2023, 14:37
Депутаты регионального парламента оценили обновления в школах Самарской области
Школы региона преображаются благодаря реализации народной программы партии. Политика
110
В центре внимания
Профильные службы города усиливают работы по зимнему регламенту (https://samadm.ru/media/news/46021/)
20 ноября 2023  13:38
Профильные службы города усиливают работы по зимнему регламенту
132
В Приволжском федеральном округе появится новый окружной форум «Метеор»
20 ноября 2023  10:55
В Приволжском федеральном округе появится новый окружной форум «Метеор»
194
Дмитрий Азаров поздравил транспортников региона с профессиональным праздником
20 ноября 2023  10:33
Дмитрий Азаров поздравил транспортников региона с профессиональным праздником
184
По вопросам взяток полковник полиции Михаил Федосеев проведет прием граждан
20 ноября 2023  09:36
По вопросам взяток полковник полиции Михаил Федосеев проведет прием граждан
183
Губернатор Дмитрий Азаров заинтересован во всестороннем и объективном расследовании
17 ноября 2023  10:03
Губернатор Дмитрий Азаров заинтересован во всестороннем и объективном расследовании
467
Весь список