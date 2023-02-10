ГУ МВД СО: память о погибших героях всегда будет жить в наших сердцах

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10 февраля - памятная дата, утвержденная Самарской Губернской Думой – День памяти сотрудников органов внутренних дел Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Утреннее совещание начальника областного главка с руководителями территориальных органов внутренних дел, начальниками служб и подразделений ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов начал с минуты молчания в память о всех погибших в том страшном пожаре.

Несмотря на прошедшие годы, эта трагедия и сейчас никого не оставляет равнодушным. Неизменно на протяжении 24 лет в морозное февральское утро на площадь Мемориального комплекса по улице Куйбышева, 42 приходят те, в чьих жизнях тот страшный день оставил большой след. Пожар 10 февраля 1999 года, в результате которого было полностью уничтожено здание УВД по Самарской области, стал жестоким испытанием на прочность духа, на сплочённость, на милосердие и взаимовыручку не только для жителей губернии, но и для всей России, ведь в страшном пожаре погибло 57 сотрудников и работников органов внутренних дел.

Сегодня начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, руководители законодательной и исполнительной власти, правоохранительных органов и силовых структур региона, представители Общественного совета и Совета ветеранов при областном главке, юные представители самарского регионального отделения всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия» политической Партии «Единая Россия», родные, друзья, коллеги, жители и гости города пришли на площадь Мемориального комплекса, чтобы почтить память погибших сотрудников органов внутренних дел.

«Это место действительно священно как для жителей Самарской области, так и для всех сотрудников полиции. Здесь принимается присяга, и наша задача, коллеги, чтобы эта память продолжалась. Гарнизон самарской полиции скорбит по этим событиям и сделает все, чтобы места захоронения, мемориалы были в соответствующем состоянии, и любой сотрудник полиции, который начинает служить в органах внутренних дел, знал и помнил об этих событиях, чтил память. Это наш долг», - обратился к присутствующим генерал-лейтенант полиции.

«В тот день наши товарищи были при исполнении и, как мы знаем, до конца остались настоящими офицерами, готовыми к самопожертвованию. Вечная память о них останется в наших сердцах», - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Затем Игорь Геннадьевич объявил минуту молчания, после чего присутствующие возложили цветы к Вечному огню. После возложения состоялся поминальный молебен в часовне в честь святого Александра Невского, где в память о погибших зажгли свечи.

По окончании мероприятия присутствующие еще долго делились воспоминаниями о событиях того страшного дня, еще раз перечитывая фамилии своих близких и коллег, увековеченные на Мемориале.

Сейчас Мемориальный комплекс, расположенный на месте сгоревшего здания УВД по Самарской области - это дань уважения не только погибшим при исполнении служебных обязанностей, но и воинам – сотрудникам органов внутренних дел Самарской области, не вернувшимся с полей Великой Отечественной войны.

Память о погибших героях всегда будет жить в наших сердцах.

Фото: ГУ МВД СО