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ГУ МВД СО: излишняя открытость может стать причиной совершения квартирной кражи

31 августа 2022 14:46
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За 7 месяцев текущего года зарегистрировано 359 заявлений о совершении квартирных краж на территории Самарской области.

Как рассказал начальник отдела раскрытия имущественных преступлений Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Валерий Абрамов, за 7 месяцев текущего года зарегистрировано 359 заявлений о совершении квартирных краж на территории Самарской области.

Благодаря консолидированным действиям органов предварительного расследования и оперативных подразделений органов внутренних дел, а также использованию всего комплекса оперативно-розыскных мероприятий, современных методик и средств, сохраняется высокий уровень раскрытия данного вида преступлений 77,5 % - эти показатели превысили прошлогодние.

Так, сотрудниками полиции на территории областного центра в ходе засадных мероприятий с поличным при совершении кражи из частного дома задержаны «гастролеры» из Оренбургской области. По информации оперативников мужчины в возрасте от 25 до 37 лет специально приезжали из соседнего региона для совершения краж из частных домов. Убедившись, что хозяева отсутствуют, проникали на территорию дома, отжимали пластиковые окна и похищали имущество жителей Самары. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности задержанных.

По статистике, наиболее распространенные способы совершения квартирных краж: проникновение («отжатие» пластиковых окон) в квартиру через окно, форточку, балкон - путем разбития, выставления стекла на первом, втором этаже, по водосточной трубе или используя козырьки над подъездами и решетки на окнах первых этажей, взлом, выставление двери (с помощью «фомки гвоздодера», лома, домкрата), путем подбора ключа, свободным доступом, путем проворота механизма замка силовой отмычкой.

Необходимо знать, что при желании можно вскрыть практически любой замок, поэтому для большей защищенности своего жилища рекомендуется устанавливать два замка разного типа, либо охранную сигнализацию. Недорогие двери, как правило, имеют очень тонкое полотно, которое легко вскрывается подручными средствами.

Существует возможность вскрытия такой некачественной двери при помощи ножниц по металлу либо консервным ножом. Чаще всего путем подбора открывают замки с ключами типа «перфорация», английские замки, ригельные замки. Надежнее представляются замки сувальдного типа с ключом «бабочка» известных производителей, замки типа «паук».

Для снижения риска совершения квартирных краж рекомендуем не разглашать информацию, особенно в социальных сетях, о предстоящем длительном отсутствии в квартире, наличии в жилище значительных сумм денежных средств, ювелирных украшений.

Соседей, с которыми поддерживаются хорошие отношения, необходимо попросить обращать внимание на целостность дверей квартиры, оставить им контактные телефоны, куда можно позвонить в случае необходимости.

Необходимо быть наблюдательными и обращать внимание на телефонные звонки и звонки в дверь. Подозрительно относитесь к незнакомцам, которых вы можете встретить около вашего дома, в вашем подъезде или на лестничной площадке. Старайтесь запоминать их приметы, интересуйтесь, к кому из ваших соседей они пришли. Установите дружеские отношения с соседями, попросите их быть наблюдательнее, обещая в ответ наблюдательность и со своей стороны. Познакомьтесь с пенсионерами, проживающими в вашем доме, которые бывают в курсе всего, что происходит в доме.

«Если вы стали жертвой квартирной кражи, по возможности, не входите в помещение, ничего не трогайте руками. Осматривая своё жильё, вы можете уничтожить следы преступления, которых обычно и так бывает немного. Любое изменение внутри квартиры может усложнить работу полиции в дальнейшем. Ведь чем больше будет найдено улик, тем выше вероятность того, что преступника оперативно задержат, и он предстанет перед правосудием», - отмечает Валерий Анатольевич.

Сотрудники полиции напоминают: если в отношении вас совершено противоправное деяние, незамедлительно обратитесь в ближайший отдел полиции или по телефону 102, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

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