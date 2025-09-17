ГУ МЧС СО приглашает принять участие в региональном этапе кoнкурса «Звезда спасения 2025»

156

Главное управление МЧС России по Самарской области приглашает принять участие в региональном этапе Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения».

Цель фестиваля — патриотическое воспитание подрастающего поколения на примерах сотрудников МЧС России,проявивших мужество и героизм в условиях чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

Тематика конкурса в этом году охватывает три направления:

• «МЧС России 35 лет: «Мужество –Честь – Спасение»

• «Чернобыль: память в наших сердцах. 40-летие аварии на Чернобыльской АЭС»

• «Спасатель будущего – какой он?»

В рамках фестиваля участники смогут проявить себя в одном из пяти направлений:

• «Изобразительное творчество»

• «Литературное творчество»

• «Музыкальное творчество»

• «Танцевальное творчество»

• «Журналистское творчество»

Принять участие в фестивале могут дети и подростки в возрасте от 10 до 17 лет. Для этого до 30 сентября необходимо подать заявку в Главное управление МЧС России по Самарской области и приложить творческую работу в электронном виде, отправив по электронной почте: FKB@63.mchs.gov.ru

Фестиваль проводится в два этапа:

I этап - региональный – до 1 октября 2025 года.

II этап – всероссийский.

Церемония награждения победителей второго этапа фестиваля состоится в 2026 году.

Положение о фестивале и требования к работам доступны по ссылке.

Фото: ГУ МЧС СО