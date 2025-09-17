ГУ МЧС СО приглашает принять участие в региональном этапе кoнкурса «Звезда спасения 2025»

Главное управление МЧС России по Самарской области приглашает принять участие в региональном этапе Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения».
Цель фестиваля — патриотическое воспитание подрастающего поколения на примерах сотрудников МЧС России,проявивших мужество и героизм в условиях чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.
Тематика конкурса в этом году охватывает три направления:
• «МЧС России 35 лет: «Мужество –Честь – Спасение»
• «Чернобыль: память в наших сердцах. 40-летие аварии на Чернобыльской АЭС»
• «Спасатель будущего – какой он?»
В рамках фестиваля участники смогут проявить себя в одном из пяти направлений:
• «Изобразительное творчество»
• «Литературное творчество»
• «Музыкальное творчество»
• «Танцевальное творчество»
• «Журналистское творчество»
Принять участие в фестивале могут дети и подростки в возрасте от 10 до 17 лет. Для этого до 30 сентября необходимо подать заявку в Главное управление МЧС России по Самарской области и приложить творческую работу в электронном виде, отправив по электронной почте: FKB@63.mchs.gov.ru
Фестиваль проводится в два этапа:
I этап - региональный – до 1 октября 2025 года.
II этап – всероссийский.
Церемония награждения победителей второго этапа фестиваля состоится в 2026 году.
Положение о фестивале и требования к работам доступны по ссылке.
Фото: ГУ МЧС СО