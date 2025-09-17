Я нашел ошибку
Главные новости:
Икона Божией Матери «Неопалимая Купина» считается покровительницей огнеборцев. 
Сотрудники ГУ МЧС СО посетили молебен в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»
Окончание строительства объекта по данным регионального министерства строительства запланировано до конца текущего года.
Руководитель СУ СКР СО провел личный прием по вопросу нарушения прав участников долевого строительства в Самаре
В следующем матче "Крылья Советов" на "Лукойл Арене" встречаются с московским "Спартаком".
В кубковом матче "Крылья Советов" уступили "Краснодару" - 1:2
Ее получил госслужащий. 
Казначейство РФ осуществило первую выплату зарплаты в цифровых рублях
Сегодня состязаются спортсмены 15-16 лет, а завтра пройдут смешанные эстафеты в обеих возрастных группах.
Артем Рамазанов и Александр Мараховский выиграли первенство России по современному пятиборью
Любителей парусного спорта приглашают на соревнования для новичков.
На Волге в Самаре пройдут соревнования для любителей парусного спорта 
Были представлены: рок-опера «Распятая юность» и музыкальная история «Я люблю тебя, эскадрилья».
Самарская филармония встретила артистов Луганского академического музыкально-драматического театра им.М.Голубовича
К участию в фестивале приглашены театры, работающие в городах, являющихся членами Ассоциации городов Поволжья.
В Самаре пройдет VII межрегиональный фестиваль «Волга театральная»
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.84
-0.23
EUR 97.89
0.44
ГУ МЧС СО приглашает принять участие в региональном этапе кoнкурса «Звезда спасения 2025»

17 сентября 2025 17:55
156
Принять участие в фестивале могут дети и подростки в возрасте от 10 до 17 лет.

Главное управление МЧС России по Самарской области приглашает принять участие в региональном этапе Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения».

Цель фестиваля — патриотическое воспитание подрастающего поколения на примерах сотрудников МЧС России,проявивших мужество и героизм в условиях чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

Тематика конкурса в этом году охватывает три направления:

 • «МЧС России 35 лет: «Мужество –Честь – Спасение»

 • «Чернобыль: память в наших сердцах. 40-летие аварии на Чернобыльской АЭС»

 • «Спасатель будущего – какой он?»

В рамках фестиваля участники смогут проявить себя в одном из пяти направлений:

 • «Изобразительное творчество»

 • «Литературное творчество»

 • «Музыкальное творчество»

 • «Танцевальное творчество»

 • «Журналистское творчество»

Принять участие в фестивале могут дети и подростки в возрасте от 10 до 17 лет. Для этого до 30 сентября необходимо подать заявку в Главное управление МЧС России по Самарской области и приложить творческую работу в электронном виде, отправив по электронной почте: FKB@63.mchs.gov.ru

Фестиваль проводится в два этапа:

I этап - региональный – до 1 октября 2025 года.

II этап – всероссийский.

Церемония награждения победителей второго этапа фестиваля состоится в 2026 году.

Положение о фестивале и требования к работам доступны по ссылке.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: Самара

17 сентября 2025, 21:05
2
17 сентября 2025, 20:41
25
17 сентября 2025, 19:43
123
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
17 сентября 2025  12:21
280
17 сентября 2025  12:06
231
17 сентября 2025  09:31
494
16 сентября 2025  13:00
361
16 сентября 2025  12:26
459
