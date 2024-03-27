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Группа «Пикник» проводит 27 марта благотворительный концерт в Санкт-Петербурге в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Мероприятие началось с минуты молчания. Ее объявил лидер коллектива Эдмунд Шклярский, после чего все зрители встали, пишут "Известия".

Концерт проходит совместно с симфоническим оркестром «Таврический» в Большом концертном зале «Октябрьский». Из программы убрали веселые песни, заменив на более уместные.

Собранные средства направят раненым и семьям погибших в результате теракта.

Фото: pxhere.com