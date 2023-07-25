«Гражданский мониторинг»: общественница в Похвистнево проверила изолятор временного содержания

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В Самарском регионе общественники продолжают участие во Всероссийской акции «Гражданский мониторинг».

В целях укрепления доверия между гражданами и органами внутренних дел, реализации полномочий по осуществлению контроля за деятельностью полиции в рамках акции «Гражданский мониторинг» председатель Общественного совета при МО МВД России «Похвистневский» Татьяна Вобликова посетила изолятор временного содержания территориального органа внутренних дел.

В ходе мероприятия общественница проверила исполнение требований законодательства в части содержания подозреваемых и обвиняемых, а также лиц, подвергнутых административному аресту. Татьяна Ивановна совместно с сотрудниками изолятора осмотрели камеры, в которых содержат граждан, а также медицинский кабинет. В ходе осмотра камер общественница пообщалась с лицами, содержащимися под стражей. Со стороны задержанных жалоб на условия содержания и сотрудников не поступило.

По итогам проверки общественница дала удовлетворительную общественную оценку организации работы ИВС МО МВД России «Похвистневский». «Проверка показала, что все действия полицейских осуществляются в рамках нормативно-правовых актов. Права задержанных граждан соблюдаются, условия пребывания в полной мере соответствуют установленным санитарно-гигиеническим нормам и требованиям», - отметила председатель Общественного совета при МО МВД России «Похвистневский».

В завершение мероприятия Татьяна Вобликова передала для библиотеки похвистневского изолятора множество книг, как художественных, так и научных, а также поблагодарила личный состав и руководство ИВС за добросовестную службу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО