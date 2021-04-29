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График работы пунктов вакцинации в праздничные дни

29 апреля 2021 15:31
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Мобильные комплексы будут работать также и в парках Самары.

График работы пунктов вакцинации в регионе в праздничные дни.

- С 30 апреля по 10 мая  стационарный прививочный  пункт в торговом центре «Аврора» будет работать с 11.00 до 18.00 (1 этаж, кабинет напротив магазина Fix Price).

- С 1 по 10 мая мобильный пункт вакцинации  будет работать с 11.00 до 18.00 на набережной (комплекс будет располагаться  по адресу ул. Волжский проспект, 10, рядом с ЦСК ВВС).

Мобильные комплексы будут работать в парках Самары  с 1 по 10 мая с 11.00 до 18.00:

- Загородный Парк (ул. Ново-Садовая, 150, комплекс будет располагаться рядом с центральным входом).

- Парк Гагарина  (ул. Советской Армии, 181В, комплекс будет располагаться возле входа со стороны улицы Советской Армии).

В пятницу (30 апреля, 7мая) с 14.00 до 19.00, субботу (1 мая, 8 мая) и воскресенье (2,9 мая) с 11.00 до 18.00 мобильные пункты вакцинации будут работать с  возле торговых центров в Самаре:

- ТЦ «Мега» (парковка у центрального входа).

- ТЦ «Космопорт» (парковка у входа в магазин «Спортмастер»).

- ТЦ «Амбар» (парковка возле второго входа, напротив отдела ВЕFREE).

Мобильные комплексы будут работать в дачных массивах Ставропольского, Кинельского районов и Чапаевска:

- Дачный поселок Владимирский (04.05.2021 с 09:00 до 16:00 передвижной мобильный пункт ГБУЗ СО «Чапаевская ЦГБ» будет принимать граждан для проведения вакцинации по адресу Народная, 40 В).

- Дачный поселок Приморский (01.05.2021-02.05.2021 с 09:00 до 14:00 передвижной мобильный пункт ГБУЗ СО «Ставропольская ЦРБ» будет принимать граждан для проведения вакцинации по адресу СНТ Приморское ул. Дачная, 14).

- Село Хрящевка (05.05.2021- 06.05.2021 с 09:00 до 14:00 передвижной мобильный пункт ГБУЗ СО «Ставропольская ЦРБ» будет принимать граждан для проведения вакцинации по адресу Советская, 1, магазин «Фабрика качества»).

- Дачный поселок Советы (04.05.2021 с 10:00 до 17:00 передвижной мобильный пункт ГБУЗ СО «Кинельская ЦБГиР» будет принимать граждан для проведения вакцинации по адресу Дачный массив СНТ Лесовик, на КПП).

- Дачный поселок Алексеевские дачи (трасса Самара-Бугуруслан) (07.05.2021 с 10:00 до 17:00 передвижной мобильный пункт ГБУЗ СО «Кинельская ЦБГиР» будет принимать граждан для проведения вакцинации по адресу ост. Третья Дачная).

 

Теги: праздничные дни пункты вакцинации

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