«Госуслуги» планируют масштабировать до уровня универсальной платформы для удобного и безопасного взаимодействия граждан, бизнеса и профильных ведомств, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Правительство России рассматривает инициативы по модернизации государственного портала, передает РИА «Новости».

«Обсуждаются различные предложения по совершенствованию портала. Одна из идей – создание универсальной цифровой экосистемы для граждан», – заявили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Главным преимуществом платформы специалисты называют надежную верификацию каждого пользователя. Это открывает возможности для выстраивания доверительных отношений между государством, предпринимателями и обществом. Окончательная стратегия развития сервиса пока не утверждена, профильные дискуссии продолжаются.