Госавтоинспекция СО информирует о временном ограничении движения транспорта

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения и не допущения возникновения заторовых ситуаций ФКУ «Поволжуправтодор» информирует:

о полном ограничении движения для транспортных средств в связи с необходимостью проведения работ по монтажу пролетного строения модульного надземного пешеходного перехода на участке км 1031+000 - км 1032+000 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск в Самарской

с 02:00 до 03:00 (Самарское время) 24 ноября 2024 года на участке км 1032 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск (прямое и обратное направление).

Ограничение движения будет осуществлено путем распорядительно - регулировочных действий на закрепленных участках автомобильных дорог в соответствии с утвержденным проектом организации дорожного движения. Дополнительно будут выставлены технические средства организации дорожного движения на автодорогах М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск км 1021 (прямое направление), км 1034 (обратное направление), 1045 (обратное направление), М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, Подъезд к г. Самара км 1 (обратное направление), Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград км 1 (обратное направление) и Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск Подъезд к г. Самара км 400.

Госавтоинспекция просит участников движения с пониманием отнестись к временным ограничениям, быть взаимовежливыми и соблюдать требования Правил дорожного движения! Пожалуйста, выбирайте маршрут движения заблаговременно с учетом осложнения дорожной обстановки!

Фото: ГАИ СО