Госавтоинспекторы Самарского региона проводят мероприятия с детьми, направленные на профилактику дорожного травматизма

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В рамках акции «Внимание, дети!» ребятам напомнили основные Правила дорожного движения и обратили внимание на «дорожные ловушки».

Сотрудники полиции на постоянной основе проводят мероприятия с подрастающим поколением, направленные на предупреждение детского дорожного травматизма.

Так, в Приволжье полицейские встретились с учащимися общеобразовательного учебного учреждения, где рассказали об основных Правилах дорожного движения.

Автоинспекторы вместе с детьми повторили правила безопасного поведения на дороге, вспомнили, что такое светофор, пешеходный переход и правила перехода проезжей части дороги, а также обратили внимание ребят на «дорожные ловушки», которые могут подстерегать юных пешеходов как на проезжей части, так и придомовых территориях, а также напомнили о важности использования световозвращающих элементов.

В конце беседы ребята отгадывали загадки по Правилам дорожного движения. Школьники поблагодарили дорожных полицейских за познавательную беседу и пообещали быть внимательными и осторожными вблизи дорог.