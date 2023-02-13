Голикова: показатель ожидаемой продолжительности жизни в России увеличился до 72,6 года

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Показатель ожидаемой продолжительности жизни в России по итогам 2022 года увеличился до 72,6 года. Об этом 13 февраля сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам совещания по реализации национального проекта «Здравоохранение», пишут "Известия".

По ее словам, правительство уделяет особое внимание вопросам развития здравоохранения.

«В рамках нацпроекта в 2022 году увеличился показатель ожидаемой продолжительности жизни до 72,6 года, снизилась младенческая смертность, создано более 1,6 тыс. объектов первичного звена, произведено 1,4 млн операций высокотехнологичной медицинской помощи», — цитирует вице-премьера ее секретариат.

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