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Глухаря из Жигулевска переместили в питомник

19 декабря 2022 13:35
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Глухаря из Жигулевска переместили в питомник

 Резонансная история про лесную птицу, смело гуляющую по улицам Жигулевска, получила счастливое продолжение.

Напомним, 12 декабря глухаря доставили в приют для диких пострадавших животных «Дом Айболита» национального парка «Самарская Лука». Тогда же о новом постояльце приюта узнали в Самарском зоопарке и предложили перевести его в питомник по разведению тетеревиных птиц «Глухари». Единственный в европейский части России специализированный питомник находится в поселке Формальный в Кинельском районе Самарской области. И 14 декабря гость перебрался туда. На новом месте молодой самец чувствует себя хорошо. И мы надеемся, что новой весной наш глухарь выйдет со своим танцем на токовище и не останется без внимания своих соплеменниц.
 

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