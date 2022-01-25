Глава Самары поздравила горожан с Днем студента

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Елена Лапушкина поздравила горожан с Днем студента:

«Дорогие жители Самары! Поздравляю Вас с Днем российского студенчества!

В первую очередь поздравления сегодня звучат в адрес наших студентов – молодых, талантливых, ярких ребят. Друзья! Каждый из вас уникален, и я рада, что самарские вузы и ссузы сегодня дают возможность раскрыть каждую грань вашей личности, реализовать ваш потенциал в науке или спорте, творчестве или инновационных исследованиях и разработках, в гуманитарной или технической сферах! Наслаждайтесь этим временем, берите от него максимум, воплощайте свои самые смелые идеи!

Безусловно, за вами – будущее нашего родного города, нашей страны. Но я хочу поблагодарить студенческое сообщество Самары за активное участие в настоящей жизни города, в общественной, политической, волонтерской деятельности. Вы высказываете свое мнение и видение ситуаций, предлагаете свои идеи для решения тех или иных вопросов. Ваше неравнодушие – самое искреннее проявление любви к родному дому!»