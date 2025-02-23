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Глава Самары Иван Носков поздравил жителей с Днем защитника Отечества

23 февраля 2025 13:58
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Глава Самары Иван Носков поздравил жителей с Днем защитника Отечества

Друзья! Поздравляю всех с Днем защитника Отечества. 

Нет ни одной семьи в Самаре, в которой не было бы своего защитника – ветерана Великой Отечественной войны, труженика тыла, участника локальных конфликтов или специальной военной операции. Поэтому День защитника Отечества для нашего города – это особенный праздник, он касается каждого жителя Самары. Каждый знает, какой ценой даются победы, как непросто сохранить свободу и независимость нашей Родины. 

Сегодня потомки солдат Великой Отечественной войны вновь с оружием в руках вышли на бой с нацизмом, вновь их встречают как героев в освобожденных городах и поселках, вновь в каждом бою находят они место для подвига. И среди этих героев – самарчане, наши соседи, друзья, родные, коллеги. Мои поздравления в первую очередь адресованы им.   

Поздравляю всех, для кого Родина – это высшая ценность, а защищать ее – высшая честь. Это ветераны вооруженных сил и правоохранительных органов, кадровые военные, кадеты и курсанты военных училищ, военные медики, волонтеры, работающие на СВО. Вместе вы - огромная сила, благодаря которой Россия выстоит и победит. 

Поздравляю и тех, кто ответственно трудится в тылу, на своем рабочем месте. Вы защищаете интересы нашего государства, его стабильное экономическое развитие, его будущее.
Всем здоровья, счастья и мира!

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