Глава Самарской области поручил усилить безопасность после взрыва на ж/д мосту

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В понедельник, 30 сентября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание регионального Правительства. Традиционно оно прошло в открытом формате и началось с рассмотрения двух происшествий, произошедших в регионе в минувшие выходные, – крупный лесной пожар и инцидент на железнодорожном мосту.

Глава региона поручил запланировать внеочередное заседание антитеррористической комиссии и комплексно вынести на рассмотрение вопрос об обеспечении безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

Также Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на оперативном проведении ремонтно-восстановительных работ на объекте.«Прошу усилить координацию, чтобы работы максимально быстро были доведены до конца», – заключил руководитель области.