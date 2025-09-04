Я нашел ошибку
Глава Октябрьского района Самары провел прием граждан

4 сентября 2025 16:24
76
Среди вопросов, с которыми обратились жители, – благоустройство дворовых и общественных пространств, содержание многоквартирных домов и прилегающих к ним территорий, а также личные земельные и имущественные вопросы.

В Самаре глава Октябрьского внутригородского района Сергей Радько провел личный прием граждан. Среди вопросов, с которыми обратились жители, – благоустройство дворовых и общественных пространств, содержание многоквартирных домов и прилегающих к ним территорий, а также личные земельные и имущественные вопросы.

Так, жительница многоквартирного дома № 17 по улице Саранской обратилась по вопросу ненадлежащего его обслуживания управляющей компанией. По ее словам, длительное время не производился ремонт подъездов, входных групп, в летний сезон недостаточно качественно выполнялся покос травы и опиловка деревьев на прилегающих территориях. Кроме того, по ее мнению, двор нуждается в комплексном благоустройстве. 

«Мы примем все необходимые меры в рамках муниципального земельного контроля в отношении управляющей компании, уточним сроки проведения капремонта в доме. Но стоит отметить, что зачастую корень проблем жителей многоквартирных домов, которые сталкиваются с вопросами, требующими значительных капиталовложений, – отсутствие системного взаимодействия с управляющими компаниями со стороны старшего по дому. Инициативный старший по дому – это двигатель позитивных изменений, гарант порядка на придомовой территории и участия в программах благоустройства», – сказал Сергей Радько.

По поручению главы района профильные службы выяснят принадлежность участка на пересечении улицы Саранской и 3 проезда. Ответственная организация выполнит здесь покос и при необходимости уборку мусора. Помимо этого, жительнице порекомендовали сформировать актив жителей, который будет взаимодействовать с администрацией по вопросам благоустройства. Вместе они смогут доработать уже существующий проект и заявиться в одну из программ – «Формирование комфортной городской среды» или «Народный бюджет Самарской области». 

«По своему ежедневному опыту вижу, что чем инициативнее и активнее старший по дому, тем эффективнее текущее содержание и быстрее процесс преображения дворовых пространств. Мы подхватываем эту работу и вместе с жителями доводим до результата», – дополнил Сергей Радько.

Жительницы частных владений на улице Финской оказались в конфликтной ситуации со своими соседями. По мнению заявительниц, территории домов размежеваны некорректно: у обратившихся женщин ограничен доступ к своему дому, а на границе между участками соседи складируют мусор. Учитывая, что администрация района не обладает правами на проведение проверки соблюдения законодательства о регистрации объектов недвижимости, гражданам рекомендовано договориться с соседями мирным путем или в судебном порядке. Для проведения оценки санитарного содержания территории, находящейся на границе земельных участков, будет направлен запрос в департамент городского хозяйства и экологии.

Старший дома № 153 по улице Ново-Садовой пришел на прием граждан с просьбой оказать содействие в устранении утечки на проходящей через подвал дома транзитной трубе ресурсоснабжающей организации. Глава района отметил, что благодаря вмешательству надзорных органов этот вопрос в скором времени получит разрешение. Также по обращению заявителя будет убран мусор, оставшийся после сноса несанкционированных гаражей по улице Ново-Садовой.

Личные приемы глава Октябрьского внутригородского района проводит каждый первый и третий вторник месяца с 14:00 по предварительной записи через отдел по работе с обращениями граждан по телефону 8 (846) 337-08-03.

 

Фото:   администрация Самары

 

