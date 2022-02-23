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Глава ГУ МЧС по Самарской области поздравил коллег с 23 февраля

23 февраля 2022 13:15
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Глава ГУ МЧС по Самарской области поздравил коллег с 23 февраля

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

История нашей страны – это яркое свидетельство великих побед, героизма, доблести и преданности Родине многих поколений российских воинов. Вот уже много лет 23 февраля мы чествуем ветеранов, участников боевых действий, военнослужащих, стоящих на страже государства сегодня, - людей особой закалки, мужества и несокрушимого духа.

Сегодня этот праздник объединяет всех, кто своим ратным или мирным трудом служит Отчизне, способствует защите её национальных интересов и укреплению оборонного потенциала.

Военнослужащие, сотрудники и работники МЧС России с честью выполняют возложенные на них государством задачи в области гражданской обороны, защиты населения и территории от пожаров и чрезвычайных ситуаций, внося значительный вклад в обеспечение национальной безопасности и создание необходимых условий для дальнейшего социально-экономического развития страны.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, удачи во всех начинаниях и дальнейших успехов в службе на благо России!

С уважением,

Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области

генерал-майор внутренней службы О.В. Бойко

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