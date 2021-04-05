 ГИМС СО: выход на лед в весенний период опасен

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Государственные инспекторы по маломерным судам Центра ГИМС и спасатели ежедневно патрулируют водные объекты, проводят профилактические беседы с гражданами об опасности выхода на лёд в весенний период. С начала года инспекторами проведено уже 174 патрулирования и более тысячи бесед с гражданами. Но, несмотря на предупреждение, любители подлёдного лова не спешат покидать потенциально опасные места, рискуя жизнью ради улова.

Главное управление МЧС России Самарской области в очередной раз обращается к жителям региона с просьбой воздержаться от выхода на лед.

Следует помнить:

- на весеннем льду легко провалиться;

- быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов;

- весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу.

В период весеннего паводка и ледохода запрещается:

- выходить на водоемы;

- переправляться через реку в период ледохода;

- подходить близко к реке в местах затора льда;

- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся размыву и обвалу;

- отталкивать льдины от берегов;

- ходить по льдинам и кататься на них.

Особую опасность лед представляет для детей. Оставаясь без присмотра взрослых, не зная мер безопасности, они играют на реках и прудах. А ведь такая беспечность может обернуться трагедией. Родителям необходимо помнить о безопасности своих детей - не оставляйте их одних, расскажите об опасности игр на льду и помните о том, что провал под лед даже в неглубоком водоеме может оказаться для ребенка смертельным.

Уважаемые родители! Не подпускайте детей к реке, особенно во время ледохода; предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Расскажите о правилах поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью.

Берегите себя и своих детей! Не выходите на лед водоемов!

Фото: облМЧС