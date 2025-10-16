ГАИ СО, в связи с ухудшением погодных условий, напоминает водителям об обязательном соблюдении безопасного скоростного режима

177

В связи с ухудшением погодных условий - выпадением осадков в виде дождя региональная Госавтоинспекция обращает внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима:

- необходимо помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями и быть предельно аккуратными при совершении маневров на дороге. Также Госавтоинспекция напоминает о важности использования ремней безопасности;

- в связи с тем, что на мокрой дороге значительно увеличивается тормозной путь, а отблески фар резко снижают видимость других участников дорожного движения, напоминаем о соблюдении скоростного режима;

- пешеходам необходимо переходить дорогу строго по пешеходному переходу, убедившись в отсутствии транспортных средств. В темное время суток не забывать использовать световозвращающие элементы.