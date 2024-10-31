ГАИ СО: сложные погодные условия требуют от участников дорожного движения повышенного внимания

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Завтра на территории Самарской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.



В связи со сложными погодными условиями, Региональная Госавтоинспекция рекомендует водителям не пользоваться личными автомобилями и по возможности отложить запланированные поездки. Выпадение осадков в виде мокрого снега и дождя, плохая видимость влияют на безопасность дорожного движения.

Если невозможно отложить поездки водителям следует выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал между потоками. Необходимо избегать беспорядочного маневрирования, в особенности, связанного с выездом на полосу встречного движения, строго выполнять предписания дорожных знаков. Особенно внимательными водителям нужно быть на перекрестках, возле остановок общественного транспорта и пешеходных переходов.

Пешеходам, также необходимо быть внимательными, переходить дорогу только в установленных для этого местах, не отвлекаться на телефонные разговоры и использовать световозвращающие элементы.

Помните, сложные погодные условия требуют от участников дорожного движения повышенного внимания. Безопасность каждого из нас зависит от личной дисциплинированности и ответственности.

Фото: Госавтоинспекция СО