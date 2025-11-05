ГАИ СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные и праздничные дни

124

В ходе рейдовых мероприятий с 01 по 04 ноября 2025 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1700 различных правонарушений в области дорожного движения.



В состоянии опьянения допустили управление транспортом 70 водителей. Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники Госавтоинспекции уделяют внимание и другим видам правонарушений.



За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечен 249 водителей. Несмотря на выписанные требования, четверо водителей не привели автомобили в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.



Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлены 48 нарушителей правил перевозки детей, сотрудниками Госавтоинспекции они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.



Особое внимание сотрудников Госавтоинспекции было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 31 правонарушение со стороны пешеходов и 38 со стороны водителей.



От пристального внимания полицейских не остались и иные правонарушения, так, 145 водителей проигнорировали использование ремней безопасности.



Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.

Фото: ГАИ СО