Футболисты "Крыльев Советов" приняли участие в акции "Новогодние "Крылья"

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Футболисты "Крыльев Советов" Юрий Горшков и Максим Канунников приняли участие в акции "Новогодние "Крылья". Игроки нашей команды вместе с Дедом Морозом ездили по Самаре и поздравляли семьи, нуждающиеся в поддержке, с наступающим Новым годом.

Футболисты вместе с главным волшебником страны вручали детям ценные подарки от нашего клуба и компании PUMA – игрушки, сладости и многое другое.

Акция "Новогодние "Крылья" является традиционной, впервые она прошла в 2018 году. В рамках этой акции "Крылья Советов" поддерживают детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

– С огромным удовольствием принял участие в этой акции. Это счастье, когда ты видишь в глазах детей настоящую радость от подарков, от Деда Мороза. В преддверии Нового года у всех должно быть праздничное настроение, которое сегодня мы и дарили. Будем ждать ребят на матчах "Крыльев", – отметил Юрий Горшков.

Фото: ФК "КС"