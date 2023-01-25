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«ФотоГрани»: в Историческом парке Самары открывается новая выставка авторских работ

25 января 2023 23:09
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Своим восприятием мира делятся члены Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России.

С 25 января в Историческом парке открывается новая выставка авторских работ участников Фотообъединения областного Союза журналистов «ФотоГрани».

«ФотоГрани» – это возможность открыть глаза на то, что вы раньше не замечали, или не имели возможность увидеть.

Своим восприятием мира делятся члены Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России: Екатерина Афанасьева, Юрий Стрелец, Людмила Грибцова, Елена Демидова, Марина Кейлина, Олег Кирюшкин, Вениамин Крайнов, Павел Куприянов, Владимир Курилов, Андрей Ларионов, Владимир Привалов, Георгий Фролов, Елена Фомина, Владимир Рубинчик, Арсений Самогоров.

Разнообразие тем и жанров делает интересной выставку для широкой возрастной аудитории. Здесь и городская фотография, и архитектура, портреты, пейзажи, репортажная фотография, коллаж, фотоанималистика. Наряду с классической широко представлены концептуальные фотография, фотоарт. Зрителям также будет интересно познакомиться с набирающей сейчас популярность кинематографической фотографией.

Каждого автора отличают собственное видение действительности, понимание происходящего, свой стиль, свои приемы.

Экспозиция включает 120 работ.

Официальное открытие состоится 28 января в 13:00.

В дни работы выставки будут проходить творческие встречи и мастер-классы, о которых мы расскажем чуть позже. 
Посетить выставку можно со вторника по воскресенье с 11:00 - 19:00, понедельник - выходной.
Вход свободный, сообщает пресс-служба Исторического парка Самары.

 

Фото:   пресс-служба Исторического парка Самары

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