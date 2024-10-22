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Форум семейных сообществ «Родные-Любимые» пройдет в Самаре

22 октября 2024 13:08
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Форум семейных сообществ «Родные-Любимые» пройдет в Самаре

24 октября в МТЛ Арене состоится областной форум семейных сообществ «Родные-Любимые».

Семейный форум объединит семьи для живого общения, обмена опытом, традициями, ценностями, совместного творчества детей и родителей. 

Интерактивные площадки для всей семьи, игры, аквагрим и праздничный концерт.

А также серия полезных лекций:

— Управление временем
как найти время для себя и своей семьи

— Путь к гармонии — отношения в балансе

— Семейный туризм, как путешествовать всей семьей

— Как наладить мосты в общении с ребенком.

И другие активности.

Приглашаем принять участие семьи Самарской области.

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