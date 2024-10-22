Форум семейных сообществ «Родные-Любимые» пройдет в Самаре

24 октября в МТЛ Арене состоится областной форум семейных сообществ «Родные-Любимые».
Семейный форум объединит семьи для живого общения, обмена опытом, традициями, ценностями, совместного творчества детей и родителей.
Интерактивные площадки для всей семьи, игры, аквагрим и праздничный концерт.
А также серия полезных лекций:
— Управление временем
как найти время для себя и своей семьи
— Путь к гармонии — отношения в балансе
— Семейный туризм, как путешествовать всей семьей
— Как наладить мосты в общении с ребенком.
И другие активности.
Приглашаем принять участие семьи Самарской области.