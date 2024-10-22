Форум семейных сообществ «Родные-Любимые» пройдет в Самаре

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24 октября в МТЛ Арене состоится областной форум семейных сообществ «Родные-Любимые».

Семейный форум объединит семьи для живого общения, обмена опытом, традициями, ценностями, совместного творчества детей и родителей.



Интерактивные площадки для всей семьи, игры, аквагрим и праздничный концерт.



А также серия полезных лекций:



— Управление временем

как найти время для себя и своей семьи



— Путь к гармонии — отношения в балансе



— Семейный туризм, как путешествовать всей семьей



— Как наладить мосты в общении с ребенком.



И другие активности.



Приглашаем принять участие семьи Самарской области.



