Фонд президентских грантов открыл прием заявок на участие в главном онлайн-марафоне 2023 года

Фонд президентских грантов приглашает присоединиться к обучению всех, кто хочет разработать качественный проект и подать заявку на следующий грантовый конкурс.
Марафон пройдет с 11 января по 3 марта 2023 года.
Заявку можно подать до 19 декабря.
Участникам предстоят:
- 7 недель поэтапной разработки проекта;
- 6 онлайн-встреч с тренером в малых группах по 20-25 человек;
- индивидуальное изучение материалов онлайн-курса фонда по социальному проектированию.
Как принять участие:
1. Пройти первый модуль базового онлайн-курса Фонда президентских грантов по социальному проектированию: https://онлайнкурсы.президентскиегранты.рф
2. Выполнить все тесты и практические задания в первом модуле курса.
3. Заполнить и подать анкету на участие в марафоне на портале Созидатели до 19 декабря. Доступ к анкете откроется в конце первого модуля онлайн-курса.
Изучить подробности и подать заявку на марафон можно по ссылке: https://обучение.президентскиегранты.рф/marafon2023.
Фото: администрация Самары