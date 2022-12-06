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Фонд президентских грантов открыл прием заявок на участие в главном онлайн-марафоне 2023 года

6 декабря 2022 20:49
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Заявку можно подать до 19 декабря.

Фонд президентских грантов приглашает присоединиться к обучению всех, кто хочет разработать качественный проект и подать заявку на следующий грантовый конкурс.

Марафон пройдет с 11 января по 3 марта 2023 года.
Заявку можно подать до 19 декабря.

Участникам предстоят: 
- 7 недель поэтапной разработки проекта;
- 6 онлайн-встреч с тренером в малых группах по 20-25 человек;
- индивидуальное изучение материалов онлайн-курса фонда по социальному проектированию.

Как принять участие:
1. Пройти первый модуль базового онлайн-курса Фонда президентских грантов по социальному проектированию: https://онлайнкурсы.президентскиегранты.рф
2. Выполнить все тесты и практические задания в первом модуле курса.
3. Заполнить и подать анкету на участие в марафоне на портале Созидатели до 19 декабря. Доступ к анкете откроется в конце первого модуля онлайн-курса.

Изучить подробности и подать заявку на марафон можно по ссылке: https://обучение.президентскиегранты.рф/marafon2023.

 

 

Фото:   администрация Самары

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