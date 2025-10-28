Я нашел ошибку
Набиуллина: инфляция опустится к целевому уровню в 4% во второй половине 2026 г.
Набиуллина: инфляция опустится к целевому уровню в 4% во второй половине 2026 г.
Ученые Самарского университета им. Королёва разработали новую технологию увеличения точности цветопередачи цифровых камер
Ученые Самарского университета им. Королёва разработали новую технологию увеличения точности цветопередачи цифровых камер
Сызранские транспортные полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал – 2025»
Сызранские транспортные полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал – 2025»
Пятеро должников из Октябрьского района Самары остались без канализации из-за неоплаченных счетов от «РКС-Самара»
83% самарцев за то, чтобы привлекать бабушек к воспитанию внуков
83% самарцев за то, чтобы привлекать бабушек к воспитанию внуков
Самарец незаконно получал пенсию по инвалидности
Самарец незаконно получал пенсию по инвалидности
Самарская область присоединится к Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант», которая в этом году отмечает юбилей
Самарская область присоединится к Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант», которая в этом году отмечает юбилей
Фонд «ДетскиеДомики» собрал в Самаре представителей детских учреждений, НКО и волонтеров на митап о благотворительности в пользу детей с особыми нуждами
Фонд «ДетскиеДомики» собрал в Самаре представителей детских учреждений, НКО и волонтеров на митап о благотворительности в пользу детей с особыми нуждами
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о цвете и его влиянии за зрителя
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
Фонд «ДетскиеДомики» собрал в Самаре представителей детских учреждений, НКО и волонтеров на митап о благотворительности в пользу детей с особыми нуждами

28 октября 2025 10:57

28 октября 2025 10:57
113
Фонд «ДетскиеДомики» собрал в Самаре представителей детских учреждений, НКО и волонтеров на митап о благотворительности в пользу детей с особыми нуждами

21 октября 2025 года Фонд помощи детям «ДетскиеДомики» провел 5й в Самарской области митап о благотворительности в пользу детей с особыми нуждами с представителями детских интернатных и социальных учреждений, государственных органов сферы защиты детства, НКО и волонтерских организаций, помогающих детям в учреждениях и семьях Самарской области. Площадкой для проведения митапа стала Точка кипения Самарского университета.

Мероприятие посетили представители самарских школ-интернатов № 4, 17, 71, 111, 115, 117, 136 и школ-интернатов г. Новокуйбышевска, г. Отрадный, г. Чапаевска Самарской области, а также представители волонтерских движений медиа центра, Самарского техникума промышленных технологий, РОО «Родные люди» и Промышленного отделения Комплексного социального центра обслуживания населения Самарского округа.

Участники митапа познакомились, рассказали об особенностях своих организаций, чем особенно гордятся в своей работе, где особенно нужна помощь благотворителей и волонтеров, составили список локальных и федеральных НКО, которые помогают детям в интернатной системе, обсудили сотрудничество с компаниями и фондами. Затем участники поделились на 2 рабочие группы и подготовили к обсуждению разбор 2х очень актуальных тем: Где найти волонтеров для своих проектов и мероприятий? И где найти ресурсы для улучшения матбазы организаций?

Сотрудники фонда «ДетскиеДомики» рассказали об особенностях работы фонда с благотворителями и волонтерами, наиболее эффективных вариантах сотрудничества. Участники отметили полезность митапа и договорились о проведении следующей встречи.

