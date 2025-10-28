Фонд «ДетскиеДомики» собрал в Самаре представителей детских учреждений, НКО и волонтеров на митап о благотворительности в пользу детей с особыми нуждами

113

21 октября 2025 года Фонд помощи детям «ДетскиеДомики» провел 5й в Самарской области митап о благотворительности в пользу детей с особыми нуждами с представителями детских интернатных и социальных учреждений, государственных органов сферы защиты детства, НКО и волонтерских организаций, помогающих детям в учреждениях и семьях Самарской области. Площадкой для проведения митапа стала Точка кипения Самарского университета.

Мероприятие посетили представители самарских школ-интернатов № 4, 17, 71, 111, 115, 117, 136 и школ-интернатов г. Новокуйбышевска, г. Отрадный, г. Чапаевска Самарской области, а также представители волонтерских движений медиа центра, Самарского техникума промышленных технологий, РОО «Родные люди» и Промышленного отделения Комплексного социального центра обслуживания населения Самарского округа.

Участники митапа познакомились, рассказали об особенностях своих организаций, чем особенно гордятся в своей работе, где особенно нужна помощь благотворителей и волонтеров, составили список локальных и федеральных НКО, которые помогают детям в интернатной системе, обсудили сотрудничество с компаниями и фондами. Затем участники поделились на 2 рабочие группы и подготовили к обсуждению разбор 2х очень актуальных тем: Где найти волонтеров для своих проектов и мероприятий? И где найти ресурсы для улучшения матбазы организаций?

Сотрудники фонда «ДетскиеДомики» рассказали об особенностях работы фонда с благотворителями и волонтерами, наиболее эффективных вариантах сотрудничества. Участники отметили полезность митапа и договорились о проведении следующей встречи.