Фонд «Алёша» проводит всероссийскую акцию «Дети вместо цветов»

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«Дети вместо цветов» – ежегодная добрая акция. Уже больше десяти лет акция проводится по всей России, в тысячах городов и сёл. Это одна из самых масштабных благотворительных акций страны: в ней участвуют сотни тысяч человек.

Суть акции проста: вместо множества букетов 1 сентября ученики дарят учителю один общий букет от класса, а сэкономленные средства направляют на помощь тяжелобольным детям. Так День знаний становится не только праздником, но и днём добрых дел, когда школьники и их родители вместе спасают жизни.

Масштаб акции «Дети вместо цветов» ежегодно увеличивается. В прошлом году в акции вместе с фондом приняли участие школьники из 720 городов и сёл, собрали более 32 млн рублей и помогли 24 подопечным фонда. В этом году организаторы ставят перед собой ещё более амбициозные цели и приглашают всех присоединиться к доброй традиции.

Как принять участие?

Оставить заявку на сайте фонда: https://aleshafond.ru/dvc#register

Волонтёры свяжутся с вами, помогут выбрать удобный формат участия и расскажут, как перевести пожертвование.

В благодарность каждый класс получит трогательные подарки от фонда, которые сохранят атмосферу праздника и доброты.

Подробности об акции — на сайте фонда «Алёша»: https://aleshafond.ru/dvc