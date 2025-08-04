Я нашел ошибку
Главные новости:
Мужчина утонул в селе Черноречье Волжского района
Мужчина утонул в селе Черноречье Волжского района
В Самарской области еще два маршрута перевели на регулируемый тариф
В Самарской области еще два маршрута перевели на регулируемый тариф
В Сызрани в ДТП пострадали 65-летняя женщина, мальчики 6 и 9 лет, девочка 6 лет
В Сызрани в ДТП пострадали мужчина, 65-летняя женщина, мальчики 6 и 9 лет, девочка 6 лет
После ДТП в Тольятти 15-летняя девочка доставлена в городскую больницу
После ДТП в Тольятти 15-летняя девочка доставлена в городскую больницу
Самарцы рассказали, что им мешает быть здоровыми
Самарцы рассказали, что им мешает быть здоровыми
Тольяттинец со своим другом решили поживиться за счет знакомого
Тольяттинец со своим другом решили поживиться за счет знакомого
Скончался советский режиссер Эльдар Шенгелая
Скончался советский режиссер Эльдар Шенгелая
Вратарь клуба «Крылья Советов» поделился эмоциями от победы над «Ростовом»
Вратарь клуба «Крылья Советов» поделился эмоциями от победы над «Ростовом»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.33
0.01
EUR 91.71
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
7 августа в 13.00 самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Фонд «Алёша» проводит всероссийскую акцию «Дети вместо цветов»

4 августа 2025 11:18
94
Фонд «Алёша» проводит всероссийскую акцию «Дети вместо цветов»

«Дети вместо цветов» – ежегодная добрая акция. Уже больше десяти лет акция проводится по всей России, в тысячах городов и сёл. Это одна из самых масштабных благотворительных акций страны: в ней участвуют сотни тысяч человек.

Суть акции проста: вместо множества букетов 1 сентября ученики дарят учителю один общий букет от класса, а сэкономленные средства направляют на помощь тяжелобольным детям. Так День знаний становится не только праздником, но и днём добрых дел, когда школьники и их родители вместе спасают жизни.

Масштаб акции «Дети вместо цветов» ежегодно увеличивается. В прошлом году в акции вместе с фондом приняли участие школьники из 720 городов и сёл, собрали более 32 млн рублей и помогли 24 подопечным фонда. В этом году организаторы ставят перед собой ещё более амбициозные цели и приглашают всех присоединиться к доброй традиции.

Как принять участие?

  • Оставить заявку на сайте фонда: https://aleshafond.ru/dvc#register

  • Волонтёры свяжутся с вами, помогут выбрать удобный формат участия и расскажут, как перевести пожертвование.

  • В благодарность каждый класс получит трогательные подарки от фонда, которые сохранят атмосферу праздника и доброты.

Подробности об акции — на сайте фонда «Алёша»: https://aleshafond.ru/dvc

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Из-за соревнований в Самаре на пять дней ограничат движение на ряде улиц
4 августа 2025  10:57
Из-за соревнований в Самаре на пять дней ограничат движение на ряде улиц
120
Вячеслав Федорищев поздравил работников ЖД Самарской области с Днем железнодорожника
3 августа 2025  10:26
Вячеслав Федорищев поздравил работников ЖД Самарской области с Днем железнодорожника
447
В Самаре состоялся технический запуск фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне»
2 августа 2025  13:50
В Самаре состоялся технический запуск фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне»
415
Глава Самары взял на личный контроль помощь близким погибшего после атаки беспилотника
2 августа 2025  12:49
Глава Самары взял на личный контроль помощь близким погибшего после атаки беспилотника
559
Мужчина погиб в результате атаки БПЛА в Куйбышевском районе Самары
2 августа 2025  09:59
Мужчина погиб в результате атаки БПЛА в Куйбышевском районе Самары
476
Весь список